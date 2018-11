Na hornej Nitre je priebeh volieb zatiaľ bez problémov

V pôsobnosti Okresnej volebnej komisie v Prievidzi je otvorených 190 volebných miestností, 138 v okrese Prievidza a 52 v okrese Partizánske.

Prievidza/Bánovce nad Bebravou 10. novembra (TASR) - Na hornej Nitre je priebeh sobotňajších volieb do orgánov samosprávy obcí zatiaľ pokojný a bez problémov. Pre TASR to uviedli zástupcovia okresných volebných komisií v Prievidzi a Bánovciach nad Bebravou.



"V okresoch Prievidza a Partizánske boli všetky volebné miestnosti otvorené. Zatiaľ je priebeh volieb pokojný, nezaznamenali sme žiadne podnety," skonštatovala Petra Manduchová, predsedníčka Okresnej volebnej komisie v Prievidzi.



Členovia komisie podľa nej boli skontrolovať dopoludnia priebeh volieb v Klátovej Novej Vsi v okrese Partizánske, popoludní sa chystajú pozrieť aj do iných volebných okrskov.



Rovnako pokojný priebeh komunálnych volieb je aj v okrese Bánovce nad Bebravou. "Zatiaľ to vyzerá na peknú volebnú účasť, vplyv na to má možno počasie. Uvidíme, ako sa bude účasť voličov vyvíjať ďalej," uviedla zapisovateľka Okresnej volebnej komisie v Bánovciach nad Bebravou Emília Kšiňanová. Členovia komisie podľa nej už navštívili aj okrsky v Bánovciach nad Bebravou, popoludní plánujú navštíviť ešte ďalšie iné v okrese.



V pôsobnosti Okresnej volebnej komisie v Prievidzi je otvorených 190 volebných miestností, 138 v okrese Prievidza a 52 v okrese Partizánske. V okrese Bánovce nad Bebravou je 62 volebných okrskov.