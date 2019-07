Na hrade Brekov ožije 400 rokov stará história, verbovať budú aj deti

Členovia skupiny historického šermu Vikomt zo Sniny priblížia návštevníkom príchod domáceho grófa Drugetha na hrad, jeho uvítanie kastelánom, výcvik hradnej posádky a tiež používanie dobových zbraní.

Brekov 16. júla (TASR) - Historické udalosti z roku 1619 zrekonštruujú na hrade Brekov (okres Humenné) v nedeľu (21. 7.) v rámci Drugethovských hradných slávností. Do bitky medzi vojakmi grófa Juraja III. Drugetha a vojskom kniežaťa Gabriela Bethlena budú šermiari verbovať aj malých návštevníkov. TASR o tom informoval Stanislav Macinský zo Združenia na záchranu Brekovského hradu.



Pripomienka udalostí, ktoré boli súčasťou protihabsburského povstania, bude hlavným motívom piateho ročníka podujatia realizovaného v spolupráci s obcou Brekov. Členovia skupiny historického šermu Vikomt zo Sniny priblížia návštevníkom príchod domáceho grófa Drugetha na hrad, jeho uvítanie kastelánom, výcvik hradnej posádky a tiež používanie dobových zbraní. Chýbať nebude ani slávnostný výstrel z dela. Do vystúpenia majú byť podľa Macinského zapojené aj deti.



Na ne čakajú v nedeľu na hrade aj rôzne dobové atrakcie, návštevníkom tiež bude umožnený vstup do zrekonštruovanej hradnej vínnej pivnice. Verejnosti bude prístupné aj hradné múzeum.



Ako uviedol Macinský, Drugethovské hradné slávnosti sa tešia čoraz väčšiemu záujmu zo strany verejnosti. Vlani sa na nich podľa jeho odhadu zúčastnila takmer tisícka návštevníkov.