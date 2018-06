Na hrade Čabraď budú pracovať nezamestnaní i dobrovoľníci

Hrad Čabraď vznikol približne v polovici 13. storočia. Tento zabudnutý klenot chránil v minulosti prístup k banským mestám, a preto oň často bojovali rôzne vojská.

Čabradský Vrbovok 7. júna (TASR) - Na hrade Čabraď neďaleko obce Čabradský Vrbovok v okrese Krupina sa budú túto sezónu realizovať dva projekty na jeho záchranu. Jeden zastrešuje obec s podporou ministerstva kultúry v rámci programu Obnovme si svoj dom, druhý realizuje Občianske združenie Rondel, ktoré získalo podporu od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.



"V rámci obecného projektu je na hrade zamestnaných osem ľudí na šesť mesiacov. Títo ľudia budú pracovať na obnove južného portálu tretej brány a sanovať budú aj menšie poruchy murív v celom areáli hradu. Zároveň budú pomáhať pri archeologickom výskume," uviedol pre TASR predseda združenia Albert Loydl.



"Druhým projektom, ktorý podávalo naše združenie, je projekt zameraný na záchranu západnej veže horného hradu. V rámci neho sa zrealizuje pultové zastrešenie veže tak, aby sa odviedla zrážková voda mimo objektu a domurujú sa poškodené časti muriva," priblížil práce ďalej.



Členovia združenia a dobrovoľníci už majú tento rok za sebou niekoľko brigád na zaistenie bezpečnosti v areáli. "Do prác na obnove hradu budú okrem našich dobrovoľníkov zapojení aj dobrovoľníci z celého sveta, ktorí prídu počas letného tábora s Inexom. Zapoja sa aj dve skupiny belgických skautov, ktorí sa nám prihlásili na mesiac júl," pripomenul Loydl.



Hrad Čabraď vznikol približne v polovici 13. storočia. V roku 1276 bol jeho majiteľom comes Derš z rodu Huntovcov. Tento zabudnutý klenot chránil v minulosti prístup k banským mestám, a preto oň často bojovali rôzne vojská. Na začiatku 14. storočia hrad dobyl Matúš Čák a v polovici 15. storočia ho obsadilo vojsko Jána Jiskru. Od roku 1622 bol majetkom Petra Koháryho. V majetku rodu zostal až do svojho zániku v roku 1812, keď ho posledný mužský potomok Koháryovcov dal podpáliť. Odvtedy pustol. Zaujímavosťou je, že hrad sa nachádza na území štátnej prírodnej rezervácie na ochranu plazov.