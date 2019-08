Na hrade Ľubovňa vystavujú poklad a relikvie sv. Kunigundy

Podľa riaditeľa Ľubovnianskeho múzea Dalibora Mikulíka ide o výnimočnú udalosť nielen v rámci Slovenska, keďže predmety historicky prvýkrát opustia múry kláštora klarisiek v Starom Saczi.

Stará Ľubovňa 19. augusta (TASR) – Na hrade Ľubovňa v týchto dňoch vystavujú poklad a relikvie sv. Kunigundy, uhorskej princeznej, krakovskej a sandomierskej kňažnej. Podľa riaditeľa Ľubovnianskeho múzea Dalibora Mikulíka ide o výnimočnú udalosť nielen v rámci Slovenska, keďže predmety historicky prvýkrát opustia múry kláštora klarisiek v Starom Saczi.



„Kunigunda vzbudzovala pozornosť už u dobových súčasníkov. V historiografii je označovaná titulmi - panna, manželka, vdova, mníška i svätica. Príchod Kunigundy na Spiš sa datuje do roku 1257, manžel Boleslav V. Hanblivý jej daroval územie Sandecka. Na území Spiša udelila uhorským šľachticom privilégiá za spoľahlivé služby, po roku 1272 šoltýsovi Henrichovi z Podolínca a po roku 1272 rytierovi Miroslavovi z Hniezdneho,“ ozrejmil riaditeľ a dodal, že v júli v roku 1280, niekoľko dní po smrti svojho manžela Boleslava, si Kunigunda spoločne so svojimi sestrami obliekla mníšsky habit a založila kláštor klarisiek v Starom Saczi.



Kunigunda sa počas svojho života stala aj významnou političkou s výnimočným talentom pre diplomaciu. „Boli to časy, kedy naše krajiny napádali Tatári. Slúžila v prospech svojho otca, uhorského kráľa Bela IV. a brata, kráľa Štefana V. Zároveň prispela k rozvoju Spiša a Sandomierska. Často cestovala cez Spiš a Šariš k svojmu otcovi či bratovi za účelom vzájomných návštev. Otec a dcéra využívali vo svojej politike diplomatické služby kuriérov vo veci zápasu o babenbergovské dedičstvo, ako aj pri svätorečení krakovského biskupa Stanislava,“ dodáva Mikulík s tým, že Kunigunda bola tá, ktorá do Krakovska pozvala uhorských baníkov. Tí objavili a sprevádzkovali celosvetovo slávne soľné bane v Bochni a Vieličke.



„Boli to časy, kedy soľ bola naozaj nad zlato,“ zdôraznil. Kunigunda zomrela po ťažkej chorobe 24. júla 1292. Pápežom Jánom Pavlom II. bola kanonizovaná 16. júna 1999. Kláštor sestier klarisiek v Starom Saczi počas svojej nepretržitej existencie od roku 1280 až po dnešné časy uchováva a stráži poklad sv. Kunigundy v podobe vzácnych gotických šperkov a relikvií tejto svätice. „Máme tú česť vystavovať časť pokladu a relikvií v Kaplnke sv. Michala Archanjela na hrade Ľubovňa. Je to po prvýkrát v histórii, kedy tento poklad opustí múry kláštora klarisiek a bude vystavovaný za hranicami Poľska,“ zdôraznil Mikulík s tým, že výstavu môžu návštevníci vidieť do konca septembra.