Na hrade Revište chcú tento rok sprístupniť vyhliadku v severnej veži

Žarnovica 28. júla (TASR) - V obnove hradnej zrúcaniny Revište neďaleko Žarnovice pokračujú aj tento rok. Vďaka projektu obnovy hradov pomocou nezamestnaných tu už šiestykrát našlo prácu 19 ľudí. Obnova hradu zamestnáva aj ďalších špecializovaných remeselníkov ako sú tesári či murári. "Niekedy tu naraz pracuje aj 30 ľudí," priblížil predseda Združenia na záchranu hradu Revište Ratibor Mazúr.



Združenie sa obnove hradu venuje od roku 2011. Za tie roky sa podľa Mazúra stihlo na hrade urobiť toho naozaj veľa. Vďaka tisíckam hodín, ktoré tu boli odpracované, boli domurované veľké časti muriva, a tak sa zmenil aj celkový pohľad na hrad z diaľky.



Pred rokmi začali dobrovoľníci s odstraňovaním sutín a náletov, postupne opravili hradbu so severnou bránou, zastabilizovali južný palác a pustili sa aj do opravy severnej veže, ktorá je najvyššou časťou hradu. "V severnej veži ideme robiť vyhliadku, takže schodisko bude hotové, dúfajme, do septembra tohto roku a už sa bude dať ísť aj do severnej veže. Teraz začneme robiť na delovej bašte a ďalej sa robí schodisko v parkane, ktoré prepojí prvé predhradie s horným hradom," priblížil aktuálne plány Mazúr.



Združenie venujúce sa primárne záchrane tejto historickej pamiatky má za cieľ aj sprístupnenie hradu širšej verejnosti. Počas leta organizuje viacero podujatí, aby hrad priblížilo verejnosti čo najviac. Okrem toho sa stal hrad súčasťou Pohronskej hradnej cesty. Ide o projekt Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý približuje históriu 16 hradných lokalít vinúcich sa popri toku Hrona. Jeho autori si od neho sľubujú najmä zvýšenie návštevnosti jednotlivých hradov, a tiež rozvoj turistickej infraštruktúry v ich okolí.