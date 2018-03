Na hraniciach s Maďarskom môžu vzniknúť tri nové mosty cez Ipeľ

Financovanie výstavby mostov je plánované z eurofondov.

Lučenec 28. marca (TASR) – Tri nové mosty cez rieku Ipeľ, vybudované v rámci cezhraničnej spolupráce, by mohli postupne vzniknúť na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na hraniciach s Maďarskom. Stáť by mali medzi Ipeľským Predmostím a maďarskou obcou Drégelypalánk, medzi Vrbovkou a Őrhalomom a v Kováčovciach.



Financovanie výstavby mostov je plánované z eurofondov. Na slovenskej strane bude ich realizáciu pripravovať BBSK v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou správou ciest a príslušnými samosprávnymi partnermi. Projektmi prípravy mostov sa zaoberali aj poslanci Zastupiteľstva BBSK na svojom poslednom, marcovom zasadnutí v Lučenci.



Ako v tejto súvislosti pripomenul krajský poslanec Ondrej Kollár, obec Ipeľské Predmostie získala svoje pomenovanie práve po moste, ktorý tam však už niekoľko desaťročí nie je. „Osemsto rokov tam most bol, až kým ho v roku 1945 fašisti nevyhodili do vzduchu. Odvtedy sa nenašla vôľa, chuť a peniaze postaviť nový,“ uviedol Kollár.



Podľa slov Petra Csúsza, vyslanca predsedu BBSK pre najmenej rozvinuté regióny a medzinárodnú spoluprácu, sú cezhraničné prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom dôležité nielen pre rozvoj cestovného ruchu, ale aj pre mobilitu pracovných síl. „Aj preto samosprávny kraj pred desiatimi rokmi podporil most pri obci Trenč a prvý most pri obci Kováčovce, ktoré sa aj zrealizovali,” dodal Csúsz.