Na Hrebienku premenili sochári 50 ton ľadu na impozantné diela

Vysoké Tatry 14. januára (TASR) – Víťaznú ľadovú sochu na tému Svetová fauna a flóra na šiestom ročníku medzinárodných majstrovstiev v stavaní ľadových sôch na Hrebienku Tatry Ice Master 2018 vytesal tím z Ruska. Na druhom mieste sa umiestnili ľadoví sochári z Českej republiky. Tretia priečka patrí tímu z Poľska. Rozhodla o tom trojčlenná medzinárodná porota, ktorá hodnotila nielen to, ako ľadové sochy vyzerajú, ale aj či sú správne spevnené spoje. Záverečný deň sochári vytesali do ľadových panelov nádherné rastliny, kvety a zvieratá. TASR informovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Veronika Littvová.Trojdňové podujatie sa konalo v dňoch 12.–14. januára na vysokotatranskom Hrebienku. Ľadoví sochári z desiatich krajín vdýchli život päťdesiatim tonám ľadu a premenili ho na unikátne diela. Počas troch dní vzniklo približne 30 ľadových sôch.V prvý deň - piatok bola voľná téma, sochári pracovali na rôznych motívoch podľa vlastnej fantázie. Littvová uviedla, že výsledný efekt bol aj pre organizátorov obrovským prekvapením. Turisti rozhodli, že cenu sympatií dostal holandský tím, ktorý vytvoril mýtický výjav boja dobra so zlom. V prvý deň prišla zaspievať na Hrebienok Jana Kirschner.Sobota bola už súťažným dňom, sochári sa museli pridržiavať predpísanej témy Krajina, odkiaľ pochádzam. Tretie miesto získal tím z Poľska, na druhom mieste skončili Slováci a najviac zaujal ľadový monument, ktorý vytvorila skupina sochárov z Walesu. Atmosféru doplnilo vystúpenie King Shaolin a ľadovo-ohňová show, ktorú mohli zažiť aj návštevníci v nedeľu za zvukov rockovej hudby.uviedla Littvová. Počas troch dní sem prišlo niekoľko tisíc návštevníkov.Impozantné diela ostávajú na Hrebienku. Približne jednu tretinu sôch bude chrániť klimatizovaná kupola Tatranskej galérie ľadových majstrov a tak ich návštevníci budú môcť vidieť dlhšie. Životnosť ostatných, ktoré ostávajú vonku, bude závisieť od počasia.