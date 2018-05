Foto: Na kolesách proti rakovine/ARTPRO

Počet obyvateľov (zdroj www.bratislava.sk):

Devínska Nová Ves: 17 087

Rača: 23 165

Ambasárdorkou podujatia je viceprimátorka hlavného mesta SR Bratislavy MUDr. Iveta Plšeková.

Podrobnejší program v Devínskej Novej Vsi:

V Devínskej Novej Vsi sa začnú aktivity už o 8.00 hod. v základných a materských školách, sociálnych zariadeniach, v športových kluboch a organizáciách.

10.00 hod. Otvorenie parku Charkovská – cvičenie pre mamičky a deti

10.30 – 12.00 Kultúrny a športový program v parku Charkovská

17.00 hod. záverečný ceremoniál – Istrijská 26, verejné priestranstvo pred DATACENTROM, Cyklomost Slobody

Celý program budú sprevádzať moderátori David Schun a Dorothy Sabová.

V bohatom programe vystúpi Ján Kočiš so svojou cyklo show, viacerí domáci interpreti, „namáhavá“ bude polhodina s témou Hýb sa Devínska, okolo 18.30 vystúpi Campana Batucada a o 19. hodíine s hodinovým programom známa a obľúbená Zuzana Smatanová. O 20.00 hod. sa očakáva vyhlásenie výsledkov.



V Rači sa začnú aktivity už o 9.00 hod. v základných a materských školách, sociálnych zariadeniach, v rôznych organizáciách.

O 17.00 sa začne hlavný program v Amfiteátri v Knižkovej doline, ktorý bude moderovať známy zabávač Richard Vrablec a otvorí ho populárna bubenícka skupina Campana Batucada. V ďalšej časti vystúpia tanečná skupina H&T, KINGS GYM – box, thajský box, Karate SEIWA, Thajský box – vystúpenie svetových šampiónov, CRAZY JUMP – švihadlá, Aerobic a Thae-bo s Romankou a Katkou. Prítomných bude zabávať známa skupina Lojzo a dych bude vyrážať Ján Kočiš, majster sveta v cyklotriale. Račania roztočia všetky kolesá spoločnou jazdou proti rakovine. Počas celého programu si najmenší účastníci budú môcť vyskúšať jazdu prekážkovou dráhou na odrážadlách Strider.

Foto: Na kolesách proti rakovine

Bratislava 17. mája (OTS) -sa stretnúv akcii kampane Nadácie Výskum Rakoviny počas Svetového dňa výziev (World Challenge Day).Úlohou organizátorov je zaregistrovať všetkých účastníkov, ktorí splnia podmienky aspoň 15 minútových športových aktivít na najrôznejších kolieskových zariadeniach (bicykle, kolobežky, trojkolky, odrážadlá, skateboardy, korčule, detské kočíky, vozíky pre hendikepovaných…), ale aj iných športových aktivítSumarizáciu budú robiť komisie zložené z miestnych a súperových občanov a zástupcov Nadácie Výskum Rakoviny. Súčasťou podujatia budú ďalšie osvetové a kultúrne aktivity.Po celý deň bude prebiehaťs predajom jej propagačných „maličkostí“ s logom kampane Na kolesách proti rakovine: tričká, šiltovky, batohy, okuliare, prívesky, náramky, odznaky.zbierky poslúži na zakúpenie, ktorého súčasťou sú špeciálny mikroskop, citlivá kamera a počítač so špeciálnym softvérom. Jeho získanie a využívanie bude neoceniteľné v základnom a aplikovanom výskume biológie nádorových buniek a v diagnostike. Vedcom poskytne komplexný pohľad na špecifické parametre nádorových buniek v širokom spektre tak zákerného ochorenia ako je rakovina. Zariadenie poslúži ďalej pri výuke a ako cenný archív nálezov a pozorovaní s možnosťou ďalšieho spracovania. Cena tohto zariadenia presahuje 25 tisíc eur.Na obidvoch miestach, teda v Devínskej Novej Vsi aj v Rači sa počas hlavného programu prítomným prihovoria patrónka kampane Na kolesách proti rakovine paralympijská športovkyňaa ambasádorka Svetového dňa výziev v Bratislave viceprimátorkaBratislavský samosprávny kraj, hlavné mesto SR Bratislava, Asociácia športu pre všetkých SR, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, spoločnosť Amicalis, Coca Cola Česko a Slovensko, ZAYOmredia.com a mediálni partneri: TERAZ.sk, in.ba, Cestné maratónyBratislava-Lamač vs. Bratislava-VajnoryPočet registrovaných účastníkov: 1348 vs. 1055 (z toho na kolesách 164 vs. 167)% zapojenia účastníkov k počtu obyvateľov: 18,2 vs. 19,4Bratislava-Dúbravka vs. Bratislava-Karlova Ves6109 vs. 3785 (z toho na kolesách 336 vs. 607)% zapojenia účastníkov k počtu obyvateľov: 17,17 vs. 11,47