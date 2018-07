Na konci roka bude Hollého ulica v Trnave vynovená

V polovici decembra, po odchode stavbárov, bude mať ulica opäť historický ráz, asfalt na chodníkoch a ceste nahradí dlažba, pribudne zeleň, osvetlenie a mobiliár.

Trnava 11. júla (TASR) – Od stredy 11. júla do konca roka vodiči ani chodci v Trnave neprejdú Hollého ulicou. Spojnicu vo vnútornom okruhu centra mesta začali rekonštruovať v 310 metrov dlhom úseku od križovatky ulíc Dolnopotočnej a Halenárskej po križovatku ulíc Invalidskej a Jána Hollého. Dôvodom uzávery je obnova povrchov. V polovici decembra, po odchode stavbárov, bude mať ulica opäť historický ráz, asfalt na chodníkoch a ceste nahradí dlažba, pribudne zeleň, osvetlenie a mobiliár.



Rekonštrukcia Hollého ulice nadviaže na minuloročnú obnovu susediacej Halenárskej a zjednotí vizuál lokality, ktorá patrí k najstarším v Trnave. Nachádza sa v mestskej pamiatkovej rezervácii, kde je povinnosťou urobiť archeologický a architektonicko-historický výskum. Podľa archeológa Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trnava Petra Grznára ide o lokalitu bohatú na nálezy a sú preto očakávané. "Už pred dvadsiatimi rokmi pri výskume KPÚ došlo na tejto ulici k nálezu staršej architektúry. Išlo o tehlový múr, ktorý pravdepodobne súvisí so staršou renesančnou či dokonca stredovekou zástavbou ulice, ktorá fungovala ešte pred výstavbou barokových univerzitných budov. Vďaka tomu vieme, že ulica mala iný pôdorys ako v súčasnosti," uviedol Grznár pre TASR.



V čase spracúvania projektovej dokumentácie pre obnovu objavili v časti ulice pred Arcibiskupským úradom pod vrstvou asfaltu kamennú dlažbu. Ide o pôvodné čadičové kocky vo vejárovom vzore pred vstupmi do objektov a žulové platne ukladané v riadkoch. Požiadavkou KPÚ bolo zachovanie pôvodných povrchov, vrátane línií pôvodných obrúb. Pre nevyhovujúci stav dlažby – nerovnosti, zlý sklon či porušené prvky - je potrebné dlažbu najprv rozobrať, doplniť a zhutniť podklad a následne prvky uložiť naspäť v originálnom vzore.



Na okraji vozovky bude po novom vedený cyklochodník, pri sadových úpravách bude zavlažovací systém. Na mieste sa počíta aj s inštaláciou kamerového systému. Predpokladané náklady tohto rozsiahleho projektu sú zhruba 1,048 milióna eur.



Podľa hovorcu radnice Pavla Tomašoviča počas výluky dopravy môžu vodiči využívať obchádzkovú trasu. Na Dolnopotočnú ulicu povedie z Halenárskej ulice, z parkoviska na Dolnopotočnej ulici sa bude vychádzať na Paulínsku ulicu. Zásobovanie prevádzok na Hviezdoslavovej ulici bude cez ulice Hornopotočnú a Pekársku, výjazd z Hviezdoslavovej povedie cez Pekársku ulicu.