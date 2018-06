Na košickom letisku otvorili informačný bod pre turistov

Ide o pilotný projekt krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus a Letiska Košice, ktorý odráža stúpajúci dopyt prichádzajúcich cestujúcich.

Košice 26. júna (TASR) – Na košickom letisku pribudla pre turistov a návštevníkov informačná služba o možnostiach, ktoré poskytuje Košický kraj. Ide o pilotný projekt krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus a Letiska Košice, ktorý odráža stúpajúci dopyt prichádzajúcich cestujúcich.



Na letisku tak od pondelka (25.6.) vznikol nový Regionálny informačný bod ako vysunuté pracovisko už etablovaného rovnomenného návštevníckeho centra v historickom centre Košíc. Návštevníci v ňom získajú užitočné informácie i turistické námety. "Letisko Košice je vstupnou bránou do mesta i celého regiónu, takže informačný bod pre návštevníkov priamo v príletovej hale je prirodzeným zázemím, o ktorom sme s vedením letiska hovorili už niekoľko mesiacov. Som rada, že naše plány sa posunuli až k realizácii a verím, že oddnes si už prichádzajúci turisti nebudú musieť chodiť po rady do letiskových kaviarní a obchodov," uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Pri rozvoji cestovného ruchu a snahe o zvyšovanie návštevnosti je podľa nej prioritná starostlivosť o návštevníka a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.



"Nechceme sa spoliehať iba na vytlačené propagačné materiály a nechať turistu, aby si nejako poradil. Chceme s ním komunikovať, poskytnúť mu informácie, odporúčania a chceme ho zároveň presvedčiť, aby sa k nám opäť vrátil a pozval aj svoju rodinu či priateľov. Zároveň chceme získavať informácie o návštevníkoch, aby sme im tak mohli pripraviť ponuku stavanú podľa ich požiadaviek," dodala Vargová Jurková. Krajská turistická organizácia turistom okrem informácií ponúkne aj jednodňové výlety pripravené na mieru.



Potrebu zriadiť turistický informačný bod aj o zaujímavých miestach v Košickom kraji vnímali aj zástupcovia letiska, čo súvisí aj s novými leteckými spojeniami. Už na jeseň sa rozbehnú dve nové pravidelné linky z Nemecka - z Düsseldorfu a Mníchova a od jari 2019 prichádza do Košíc aj najväčší nízkonákladový prepravca v Európe na dodatočných spojeniach z Londýna. "Okrem týchto noviniek tu máme aj zastabilizované spojenia s celým svetom z viac ako 500 destinácií s jedným prestupom, prevádzkované sieťovými dopravcami, vďaka ktorým sú UNESCO pamiatky v našom regióne na dosah celému svetu," konštatoval predstaviteľ letiska Tomáš Jančuš.



Regionálny infobod na letisku bude pilotne fungovať v časových intervaloch nadväzujúcich na ťažiskové časy príletov v letnom letovom poriadku. To znamená každý deň popoludní, v utorky a piatky tiež ráno a v nedele a pondelky aj večer. "Chceme nastaviť prevádzku infobodu tak, aby bol optimálne pripravený na ďalšie fungovanie, napríklad už aj počas budúcoročných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji," doplnila Vargová Jurková.