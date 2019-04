Na košickom letisku sa zišlo 1600 bežcov

Letisko Košice si záujem o beh pochvaľuje.

Košice 28. apríla (TASR) – Na košickom letisku sa v sobotu (27. 4.) večer zišlo približne 1600 bežcov. V metropole východu tak otvorili jarnú bežeckú sezónu. Informovala o tom za organizátorov Ivana Gáll Bajerová.



„Košické letisko sa zmenilo na športovisko. Aj napriek dažďu, ktorý prišiel presne so štartom, si bežci netradičnú trať užívali,“ priblížila. Beh po dráhe košického letiska je podľa jej slov jediný svojho druhu v rámci celého Slovenska. „Celkovo sa na beh zaregistrovalo viac ako 1800 bežcov, na štart sa ich napokon postavilo 1598,“ spomenula.



„Som rád, že štvrtý ročník Košice Runway Run dopadol nad očakávania, prelomili sme všetky možné rekordy,“ priblížil za organizátorov podujatia Marek Petráš. Gáll Bajerová spomenula, že zaujímavosťou aktuálneho ročníka je to, že čoraz obľúbenejšia je päťkilometrová trať. „Vybralo si ju o tretinu viac bežcov než tú desaťkilometrovú,“ priblížila.



Podujatie podľa jej ďalších slov hostilo viac mužov. „Na beh sa ich prihlásilo o tretinu viac ako žien,“ spresnila. Pokračovala, že na trati nechýbali ani deti. „Najstarším bežcom sa stal Michal Laško zo Spišskej Novej Vsi, najmladším bol Martin Ferencz z Košíc,“ doplnila s tým, že okrem domácich mali účastníkov aj z Rakúska, Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska či Nórska.



Letisko Košice si záujem o beh pochvaľuje. „Lety neskoro večer a počas noci nemáme, a to je šanca pre jeho zatvorenie. Je to tiež veľká výzva pre náš personál a bezpečnostné zložky. Musíme o tom upovedomiť našich partnerov a oni to musia odsúhlasiť. Je to pre nás výzva, ale je to možné,“ uviedol jeho riaditeľ Michael Tmej.