Na košickom Luníku IX je tradične slabá účasť voličov

V prvom kole došli niektorí voliť po tom, ako videli v televíznych správach, že na Luníku IX je minimálna účasť.

Košice 30. marca (TASR) – Pokojný priebeh a veľmi nízka účasť charakterizuje aj druhé kolo prezidentských volieb na prevažne rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach. V prvom kole tu prišlo hlasovať len 2,83 percenta voličov. V tejto mestskej časti je v dvoch volebných okrskoch zapísaných zhruba 4400 oprávnených voličov.



"Voľby prebiehajú pokojne, bez problémov, s malou účasťou, podobne ako pred dvoma týždňami," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie č. 2 Monika Čekanová. Žiadosti o hlasovanie do prenosnej schránky v okrsku nedostali.



Podobne je to aj v susednej volebnej miestnosti. "Nedošlo k žiadnemu narušeniu verejného poriadku, voliči chodia priebežne, primerane tomuto volebnému okrsku," uviedol predseda okrskovej volebnej komisie č. 1 Ján Veselý.



Viac voličov možno očakávať podľa predsedov okrskových volebných komisií v podvečerných hodinách. V prvom kole došli niektorí voliť po tom, ako videli v televíznych správach, že na Luníku IX je minimálna účasť. V tejto mestskej časti bývajú pri voľbách už tradične rekordne nízke účasti voličov, výnimkou sú komunálne voľby.



"Dnes to bude podľa mňa lepšie, prídu viacerí, ja som tiež len teraz prišiel z práce," povedal jeden z voličov, 27-ročný Michal. Hlasovať bol už v prvom kole a výber kandidáta odvtedy nezmenil. Kandidátov podľa svojich slov poznal z televíznych správ a debát a nemal problém utvoriť si na nich svoj názor.