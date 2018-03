Na košickom sídlisku Terasa otvoria nové materské centrum

Svojimi aktivitami chce osloviť rodiny v mestskej časti Západ, spestriť ich denný program, byť inšpiratívnym partnerom v oblasti rôznej tvorby, ale aj vzdelávania.

Košice 18. marca (TASR) - Na sídlisku Terasa v Košiciach otvoria nové materské centrum. Sídli na Laboreckej ulici.



Terasáčika otvoria po približne štvrťročnej pauze spojenej s rekonštrukciou. "Kedysi navštevované materské centrum Delfínik sa najväčšia mestská časť Západ rozhodla 'prekopať' od základov. Terasa tak napĺňa snahu vytvoriť podnetné prostredie, v ktorom mamičky na materskej dovolenke alebo starí rodičia so svojimi vnúčatami využijú svoj čas naozaj zmysluplne," informoval vedúci oddelenia kultúry Miestneho úradu Košice-Západ Dominik Béreš.



V dennom centre budú podľa jeho ďalších slov realizovať zaujímavé podujatia, ako sú tvorivé dielne, prednášky, besedy i divadelné predstavenia. Svojimi aktivitami chce osloviť rodiny v mestskej časti Západ, spestriť ich denný program, byť inšpiratívnym partnerom v oblasti rôznej tvorby, ale aj vzdelávania. "K tomuto v nemalej miere prispeje i útulné prostredie s novým nábytkom a novými hračkami. Detičky budú mať príležitosť naučiť sa hrať v kolektíve, prostredníctvom edukačných hračiek tiež rozvíjať svoje zručnosti. Naučiť sa budú môcť aj veľa zaujímavých vecí z rôznych oblastí a na základe týchto podnetov si tak uľahčiť adaptáciu v materskej škole," vysvetlil.



Počas svojej prevádzky v pracovných dňoch od 9.00 do 16.30 h ponúkne centrum okrem iného aj zdravé pohybové cvičenia pod taktovkou inštruktorov. "Takto si rodičia v programe nájdu napríklad aj Herničku a kávičku, Veselú rozcvičku, programy My sme malí muzikanti či Budem prvák," spomenul Béreš. Kompletný program bude pravidelne aktualizovaný na webovej stránke www.kosicezapad.sk/terasacik či na sociálnej sieti.



Slávnostné otvorenie centra s predstavením priestorov a aktivít sa uskutoční v pondelok (19.3.) o 10.30 h.