Na košickom súde čítali obžalobu voči 2 Rómom v kauze policajnej razie

Košice 27. mája (TASR) – Na Okresnom súde Košice I pokračovalo v pondelok hlavné pojednávanie s dvojicou Rómov v kauze policajnej razie v osade v Moldave na Bodvou z júna 2013. Július H. je obžalovaný z prečinu krivého obvinenia voči zasahujúcemu policajtovi a Irena M. z prečinu krivej výpovede a krivej prísahy. Prokurátor na pojednávaní prečítal obžalobu, do maďarčiny ju pre obžalovaných preložil tlmočník.



Žiadosť obhajoby o preklady príslušných listín do maďarčiny však súd zamietol. Obhajca obžalovaných proti tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť, keďže podľa jeho slov najmä obžalovaná Irena M. slovenský jazyk neovláda a do pondelka ani nevedela, prečo je trestne stíhaná. "Pokiaľ budú naplnené ich práva, budú sa môcť riadne obhajovať, zatiaľ tomu tak nie je," povedal advokát Roman Kvasnica. Sudca následne odročil pojednávanie na 25. septembra.



"My sme dali návrh na vykonanie prekladu, ako nám to umožňuje trestný poriadok. Súd to neakceptoval, takže o našom opravnom prostriedku musí rozhodnúť nadriadený súd," povedal Kvasnica po pojednávaní novinárom. "Čo sa týka našich vyjadrení k obžalobám našich dvoch klientov, ja si myslím, že je nedôstojné, že takýmito trestnými konaniami je zaťažovaný slovenský justičný systém," dodal.



Celkovo šesť Rómov je v samostatných konaniach obžalovaných v súvislosti s ich výpoveďami, podľa ktorých mali policajti bezdôvodne a brutálne biť ľudí v osade. Podľa inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá zásah preverovala, však policajti konali v súlade so zákonom. Z pôvodne poškodených svedkov sa tak stali obžalovaní. Podľa obhajoby došlo v celom procese k viacerým pochybeniam a porušovaniu práv obvinených. "Nepochybujem o tom, že boli zbití a že to nebolo spravodlivo vyšetrené," konštatoval Kvasnica.



Podľa obžaloby Július H. (32) vo výpovedi na polícii uviedol, že pri razii mu zasahujúci príslušník Policajného zboru bezdôvodne spôsobil zranenia a spáchal tak trestný čin zneužívania právomocí verejného činiteľa. Vyšetrovanie však viedlo k záveru, že sa skutok nestal a trestné stíhanie v tejto veci bolo zastavené. Július H. tak v zmysle obžaloby "iného lživo obvinil z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, čím mal spáchať prečin krivého obvinenia".



Irena M. (51) mala podľa obžaloby vo výpovedi uviesť, že jej pri akcii tzv. kukláč vybil zub, na základe čoho bolo začaté trestné stíhanie za zločin mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania. Podľa vyšetrovania sa však tento skutok nestal a Irena M. bola obžalovaná z prečinu krivej výpovede a krivej prísahy.



Kvasnica uviedol, že v prípade obžalovanej si zo súdov vyžiadali jej desať predchádzajúcich odsúdení. "Nevie čítať, nevie písať, nerozumie po slovensky. V zápisniciach v tých trestných veciach ani raz s ňou nebolo nakladané ako s osobou, ktorá nevie čítať, písať a vždy je napísané, že si prečítala výpoveď a s obsahom súhlasí. Ja si myslím, že z tých desiatich trestných veciach ani v jednej poriadne nevie, za čo bola odsúdená a to má vykonané tresty. To je strašné zistenie," povedal. Podľa neho v takýchto prípadoch ide o obchádzanie práv Rómov.



Na pojednávaní boli prítomní aj vedúci kancelárie verejného ochrancu práv Marián Török a zástupca veľvyslanca Holandska v SR Martijn Lambarts. "Budí to dojem, že u obžalovaných bolo porušené právo na súdnu a inú právnu ochranu. Určite ste zachytili, že toto konanie trpí istými procesnými nedostatkami už od začiatku a tieto neboli doposiaľ odstránené," povedal Török novinárom k vývoju celej kauzy. Podľa neho sa dá vyvodzovať, že pokračuje istá represia voči pôvodne poškodeným svedkom. "Mám pocit, ako keby sme sa k týmto občanom správali ako k občanom inej kategórie ako u väčšinového spoločenstva," dodal.