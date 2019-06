Na piešťanskom letisku si pripomenuli 80. výročie leteckého úteku

Na snímke historický dvojplošník Antonov An-2, na ktorom leteckí nadšenci z Czech Spitfire Club odleteli do poľského mesta Deblin. Pripomenuli si tak 80. výročie úletu slovenských letcov, ktorí sa neskôr zapojili do bojov proti hitlerovskému Nemecku v rámci RAF. V Piešťanoch 7. júna 2019.

Siedmeho júna 1939 osem československých letcov odletelo na svojich strojoch, aby sa mohli zapojiť do bojov proti nastupujúcemu fašizmu.

Piešťany 7. júna (TASR) – Letom z piešťanského letiska do poľského Deblinu si pripomenuli fanúšikovia leteckej histórie 80. výročie najväčšieho leteckého úteku z územia Slovenského štátu. Siedmeho júna 1939 osem československých letcov odletelo na svojich strojoch, aby sa mohli zapojiť do bojov proti nastupujúcemu fašizmu. Odvážny čin uskutočnili pod vedením čatára Imricha Gablecha.



Dvanásti leteckí nadšenci z Czech Spitfire Club a dvaja piloti preleteli v piatok na dvojplošníku Antonov An-2 tú istú trasu ako odvážni letci. Odštartovali napoludnie, v rovnakom čase ako odhodlaní mladí muži pred 80 rokmi. Povedal to pre TASR František Mikulík z Czech Spitfire Clubu.



Útek-úlet piešťanských letcov bol inšpiráciou pre ďalších, ktorí sa chceli zapojiť do bojov proti Adolfovi Hitlerovi. Osmička krátko pôsobila v poľskej armáde, ale po napadnutí Poľska nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom niektorí z nich padli do zajatia a k britskému letectvu – RAF, čo bolo ich cieľom, sa dostali až cez sovietsky gulag.