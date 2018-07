V Boleráze budú leteckí modelári bojovať o Vyšehradský pohár

Podujatie, ktoré tradične láka fanúšikov leteckého modelárstva, sa začne vo štvrtok 19. júla, finále Vyšehradského pohára je plánované na piatok 20. júla medzi 15. a 16. hodinou.

Boleráz 18. júla (TASR) - Po júnovom podujatí Slet československých letadel sa uskutoční od 19. do 22. júla na letisku Štefana Baniča v Boleráze pri Trnave 8. ročník Vyšehradského pohára v súťaži rádiom riadených modelov s elektrickým pohonom kategórie F5J a 3. ročník súťaže World Challenge F5J. Do oboch súťaží je prihlásených viac než 140 pretekárov z 18 krajín sveta.



Podujatie, ktoré tradične láka fanúšikov leteckého modelárstva, sa začne vo štvrtok 19. júla, finále Vyšehradského pohára je plánované na piatok 20. júla medzi 15. a 16. hodinou. Rovnaký režim je pripravený aj na 21. a 22. júla počas World Challenge F5J. Obe podujatia si už vybudovali dobré meno na slovenskej i medzinárodnej scéne. Organizátorom je Modelársky klub Trnava v spolupráci so Slovenským národným aeroklubom a občianskym združením LERMAS, s podporou mesta Trnava a ďalšími partnermi. Pre budúci rok 2019 pripravujú na bolerázskom letisku Majstrovstvá sveta FAI F5J, ktoré budú 9. až 18. augusta. Informuje o tom stránka organizátora.