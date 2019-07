Na Letnej škole esperanta v Nitre sa stretne vyše 180 esperantistov

Letná škola esperanta je určená pre začiatočníkov i pokročilých. Účastníci budú rozdelení do šiestich skupín podľa jazykovej úrovne.

Nitra 2. júla (TASR) – V polovici júla sa v Nitre stretnú esperantisti z celého sveta. Letná škola esperanta sa uskutoční od 12. do 20. júla v priestoroch Strednej odbornej školy veterinárnej. Organizátori očakávajú účasť viac ako 180 ľudí z 29 krajín sveta.



Letná škola esperanta je určená pre začiatočníkov i pokročilých. Účastníci budú rozdelení do šiestich skupín podľa jazykovej úrovne. Na záver každý získa potvrdenie o absolvovaní 26-hodinového kurzu podľa úrovní Európskeho referenčného rámca pre jazyky od A1 po C1. Zároveň s výučbou sa prvýkrát uskutoční Letné esperantské programovanie, hackathon v esperante.



Podľa Petra Baláža z občianskeho združenia Edukácia@Internet, ktoré je organizátorom podujatia, je pre účastníkov Letnej školy esperanta pripravený aj sprievodný program. Okrem koncertov, prednášok, kreatívnych dielní, divadelných predstavení či premietaní filmov môžu záujemcovia absolvovať výlety do Bratislavy, Topoľčianok, Banskej Štiavnice i arboréta Mlyňany.



Súčasťou programu je medzinárodný gurmánsky festival, kde bude mať každá krajina stôl na prezentovanie národných špecialít, ale aj medzinárodný večer, kde budú môcť účastníci letnej školy odprezentovať pieseň alebo báseň svojej krajiny.