Na levickom sídlisku Rybníky V. začali stavať parkovisko pre 182 áut

Parkovisko vznikne na pozemku, ktorý mesto odkúpilo od súkromného vlastníka, spoločnosti Andritz Kufferath, sídliacej v areáli bývalej textilky.

Levice 8. novembra (TASR) – Na sídlisku Rybníky V. v Leviciach pribudne nové parkovisko. Jeho výstavba sa začala v polovici októbra tohto roka, ukončená by mala byť do troch mesiacov v závislosti od počasia. Celkové náklady na vybudovanie parkoviska by mali dosiahnuť 553.000 eur a hradené sú z rozpočtu mesta, uviedol primátor Levíc Štefan Mišák. Na novom parkovisku vznikne 182 parkovacích miest, z toho šesť bude vyhradených pre telesne postihnutých. Súčasťou prác bude okrem vybudovania parkovacích plôch aj verejné osvetlenie, oplotenie, odvodnenie parkoviska a výsadba zelene.



Parkovisko vznikne na pozemku, ktorý mesto odkúpilo od súkromného vlastníka, spoločnosti Andritz Kufferath, s.r.o., sídliacej v areáli bývalej textilky. Náklady na kúpu pozemku predstavovali takmer 200.000 eur. "Vybudovanie parkoviska odstráni chaotické parkovanie a zabezpečí bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu v rámci sídliska Rybníky V.," informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu.



Nové parkovisko so 111 parkovacími státiami by malo čoskoro pribudnúť aj na okraji obytného súboru Vinohrady. Náklady na jeho výstavbu sú vyčíslené na 730.000 eur. "Odovzdanie staveniska a začiatok prác sa uskutoční ešte v tomto roku, predpokladané ukončenie prác je do troch mesiacov v závislosti od poveternostných podmienok," povedala Macáková. Parkovisko bude súčasťou budúcej miestnej komunikácie Stará Družstevnícka ulica prepájajúcej Hlbokú ulicu s Tatranskou. Nová ulica bude rozdeľovať parkovisko na dve časti. Pozdĺž komunikácie je na jednej strane navrhované parkovisko s 37 kolmými parkovacími státiami a na druhej strane parkovisko so 74 šikmými státiami. Spolu je navrhovaných 111 parkovacích miest, z toho štyri budú určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.



Parkovisko je navrhované nielen z dôvodu potreby zvýšenia počtu parkovacích miest v lokalite Vinohrady, ale aj z dôvodu výstavby športovo-oddychovej zóny Park pohybu. Súčasťou výstavby bude chodník, verejné osvetlenie, výsadba zelene v okolí parkoviska a medzi parkovacími miestami.