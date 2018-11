Na linke MHD 43 do lesoparku v Bratislave premáva elektrobus

Prvé elektrobusy začali v Bratislave jazdiť v januári tohto roka.

Bratislava 9. novembra (TASR) - Do lesoparku v Bratislave premáva elektrobus. Dieselový autobus na linke 43 nahradilo ekologické vozidlo s pohonom na elektrinu. TASR o tom informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.



Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) tvrdí, že emisie z dopravy trápia drvivú väčšinu miest, vrátane Bratislavy. Aj z tohto dôvodu mestám ponúkli možnosť získať finančné prostriedky na nákup nízkoemisných vozidiel pre MHD. "Elektrobusy neprodukujú počas prevádzky škodlivé plyny a ich motory sú takmer bezhlučné. Najnovšie takéto vozidlá jazdia do bratislavského lesoparku. Ak má niekde naozaj zmysel nahradiť dieselový autobus elektrobusom, je to práve bratislavský lesopark, ktorý je obľúbenou rekreačnou zónou pre Bratislavčanov," podotkla Matečná.



Prvé elektrobusy začali v Bratislave jazdiť v januári tohto roka. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ešte minulý rok schválilo pre Bratislavu financie na nákup 18 elektrobusov za 10,4 milióna eur. Z toho dva v dĺžke do deväť metrov a 16 v dĺžke do 12,2 metra. "Ide o prostriedky z eurofondovej výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorá je zameraná na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy. Približne 21 miliónov eur je vyčlenených okrem Bratislavy aj pre Žilinu a Košice," spresnil rezort. Financie sú podľa ministerky určené na nákup environmentálnych nízkopodlažných autobusov, spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry, vrátane nabíjacích staníc.



Dopravný podnik Bratislavy (DPB) od nákupu elektrobusov očakáva zmenu deľby prepravnej práce v prospech ekologicky priaznivejších módov dopravy a zníženie znečistenia ovzdušia. Dôležité je aj zníženie hlukovej záťaže. Elektrobusy znižujú energetickú náročnosť prepravy, a to vďaka tomu, že pri brzdení využívajú rekuperáciu energie. "Zjednodušene povedané, energia pri brzdení sa vracia späť do akumulátorov. Linka 43 premáva z bratislavskej Patrónky cez Železnú studienku popod Červený most až po lesopark. Cez pracovný týždeň premáva denne 24 spojov a cez víkend a štátne sviatky 28 spojov prevažne s polhodinovým intervalom," spresnilo ministerstvo.