Na liptovskomikulášskom popravisku opäť príde o hlavu zbojník Tatarka

Liptovský Mikuláš 18. októbra (TASR) – Zbojník Matej Tatarka takmer po dvoch storočiach opäť príde o hlavu. Udeje sa tak v utorok 22. októbra na hlavnom námestí v Liptovskom Mikuláši v rámci historickej rekonštrukcie poslednej verejnej popravy v meste, ku ktorej došlo presne pred 190 rokmi.



"Matej Tatarka sa narodil v Rabčiciach na Orave. Už v mladom veku začal kradnúť ovce po salašoch a potom spolu so svojou zbojníckou družinou zbíjal v Gemeri, na Spiši a v Liptove. Prvý raz ho zlapali v marci 1829," načrtla hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



Zbojníkovi sa podarilo ujsť, ale už v lete ho znova chytili a uvrhli do žalára v kaštieli v Liptovskom Hrádku. Odtiaľ putoval pred stoličný súd v Liptovskom Mikuláši, ktorý ho odsúdil na smrť. "Rozsudok bol krutý, sťatie mečom a vpletenie do kolesa. Popravu vykonával prešovský kat," dodala hovorkyňa.



Udalosť a jej rekonštrukciu priblížia členovia Matičnej divadelnej ochotníckej scény spolu s pracovníkmi mestského Múzea Janka Kráľa.