Na Ľubovnianskom hrade slávnostne otvorili letnú turistickú sezónu

Návštevníci si počas nedeľného otvorenia užili bohatý program.

Stará Ľubovňa 29. apríla (TASR) – Na Ľubovnianskom hrade ako prvom na Spiši v nedeľu slávnostne otvorili letnú turistickú sezónu. "Čo sa týka animačných hier, ktoré sú u nás počas leta veľmi obľúbené, tak tento rok budeme takou výnimkou slovenských a možno aj českých hradov, pretože sa budeme tak trochu hrať na hradných astronautov," priblížil pre TASR riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík.



Návštevníci si počas nedeľného otvorenia užili bohatý program, v ktorom vystúpili Skupina historického šermu Bojník z Bojníc, Sokoliari sv. Bavona zo Štiavnických Baní a vypočuť si mohli aj dobovú hudbu. Program bol venovaný mobilizácii a výcviku vojakov do armády za čias poľského kráľa Jána III. Sobieského, ktorý viedol svoje vojsko do boja pri Viedni.



V skanzene Ľubovnianske múzeum pre návštevníkov pripravilo ukážky remesiel, gazdovský dvor a tiež malý detský kútik.



V hradnej kaplnke sv. Michala Archanjela sa už tradične konala rímskokatolícka svätá omša. Pri tejto príležitosti predstavili reliéf Zasnúbenie Panny Márie, ktorý bol svadobným darom pre princeznú Izabelu de Borbón a Jána Zámoyského od španielskeho kráľa Alfonza XIII. Zároveň v tento deň sprístupnili celosezónnu výstavu s názvom Donaha – odkryli sme krásu farbotlače. Pribudla aj nová stála expozícia stavebného vývoja hradu Ľubovňa pod názvom Ako sa staval hrad, ktorej súčasťou je aj 3D hologram. Skanzen pod hradom bude v lete patriť kožušníctvu na Spiši, gubárom a garbiarom.



"Počas leta sa môžu návštevníci tešiť aj na naše tradičné hradné koncerty, vystúpi u nás Zuzana Smatanová a do pozornosti by som dal aj benefičný koncert Sisy Sklovskej. Práve na ňom by sme chceli vyzbierať peniaze na záchranu vzácneho obrazu Márie Terézie," doplnil Mikulík. Na hrade a v skanzene sa vlani natáčala šou Zem spieva a v menšom formáte chcú vo folklórnych kastingoch pokračovať aj počas leta. Cieľom múzea je zároveň pokúsiť sa o zápis do Guinnessovej knihy rekordov najväčšieho prúteného košíka, ktorý sa v súčasnosti nachádza v skanzene.



Vlani Hrad Ľubovňa navštívilo takmer 196.000 turistov z rôznych krajín. „Stojíme nohami pevne na zemi, pretože pre nás veľkou métou bolo dosiahnuť 100.000 platiacich návštevníkov. S pokorou a skromne môžem povedať, že ak bude tento rok aspoň taký úspešný, ako ten vlaňajší, stále to bude z našej strany veľká spokojnosť,“ konštatoval Mikulík.



Počas nasledujúceho víkendu 5. a 6. mája slávnostne otvoria letnú turistickú sezónu aj na ďalších dvoch hradoch pod Tatrami. V sobotu sa tak stane na Spišskom a v nedeľu na Kežmarskom hrade.