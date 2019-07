Na Luníku IX pripravili letnú akadémiu pre deti a mládež

Počas prvého týždňa čaká účastníkov niekoľko exkurzií v rámci mesta, v druhom týždni to budú workshopy v komunitnom centre a na záver výlet do Jasovskej jaskyne.

Košice 11. júla (TASR) – Pre deti a mládež, ktoré sa počas uplynulého školského roka zúčastňovali aktivít v komunitnom centre na košickom sídlisku Luník IX, je určený program s názvom Letná akadémia na Deviatke. Jeho tretí ročník v týchto dňoch organizuje nezisková organizácia ETP Slovensko. Ide o súčasť projektu Budujeme nádej na Luníku IX – Kapitola 3.



Akadémia sa začala v stredu (10.7.) a skončí sa v utorok 16. júla s prestávkou počas víkendu. Zúčastňuje sa na nej približne 20 detí, s organizáciou vypomáhajú aj stážisti a dobrovoľníci z radov mladých z tohto rómskeho sídliska.



"Témou tohtoročnej letnej akadémie sú povolania. Každý deň sa deti a mladí budú môcť stretnúť so zaujímavými ľuďmi, ktorí ich oboznámia s konkrétnym povolaním, ktorému sa venujú – napríklad úradníčka, tanečník - choreograf, módna návrhárka, opravár bicyklov, policajtka, jaskyniar, fotograf, vodič autobusu a ďalšie. Na každý deň majú pripravené aj pracovné listy, kde si budú môcť zopakovať, čo si z konkrétneho dňa zapamätali," informovala Petra Kurutzová z ETP Slovensko. Cieľom aktivít je viesť deti a mladých k premýšľaniu nad svojim budúcim povolaním a pomôcť im získať reálnu predstavu, čo musia urobiť, aby mohli byť úspešní a k svojmu snu sa vedeli dopracovať.



Počas prvého týždňa čaká účastníkov niekoľko exkurzií v rámci mesta, v druhom týždni to budú workshopy v komunitnom centre a na záver výlet do Jasovskej jaskyne.



Projekt Budujeme nádej na Luníku IX – Kapitola 3 je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu.



V priebehu leta sa s deťmi a mladými koná aj séria workshopov pod vedením Ota Hudeca v rámci projektu Karavan. Výsledkom sú krátke animované filmy vypovedajúce o každodennom živote v rómskych osadách, dedinách a sídliskách.