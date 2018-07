Na mapu Tchibo pribúda tretie najľudnatejšie mesto na Slovensku

Foto: TCHIBO/ORGHM

TCHIBO PREŠOV

Nákupné centrum EPERIA

Armádneho generála Ludvíka Svobodu 25

080 01 Prešov-Sekčov

Veľkosť predajnej plochy: 126,6 m2

Začiatok stavby: 23. 5. 2018

Otvorenie predajne: 12. 7. 2018

Bratislava 19. júla (OTS) - Na mapu predajní Tchibo vo štvrtok pribudlo tretie najľudnatejšie mesto na Slovensku, k tomu navyše už tretie tento rok: k Trenčínu a Piešťanom sa pridáva Prešov. Spolu je to už 16. predajňa Tchibo v SR s konceptom „3v1“ a sedemnásta celkovo. Široký sortiment certifikovanej kávy tej najvyššej kvality aj spotrebného tovaru nájdu od 12. júla zákazníci aj v prešovskom nákupnom centre Eperia.,“ hovorí, riaditeľ obchodov spoločnosti Tchibo Slovensko.Tchibo vďaka rozširovaniu svojej siete utvorilo tento rok v regiónoch, teda mimo Bratislavy, 20 nových pracovných miest. Okrem kamenných predajní v krajských a okresných mestách sa priebežne objavuje aj tzv. Tchibo pop-up store, teda putovný obchod, ktorý sa pohybuje po rôznych lokalitách Slovenska.Ceny kávy v novej prešovskej predajni sa začnú už na sume 1,49 eura a chýbať nebude ani špeciálna káva Cold Brew. Samozrejmosťou bude každý týždeň nová kolekcia spotrebného tovaru a bezplatný osobný odber objednávok z e-shopu, čiže pick-up point. Od štvrtkového otvorenia až do 22. júla vrátane bude lákadlom pre zákazníkov aj akcia 2+1 zadarmo na zrnkovú kávu rovnakého druhu a hmotnosti s platnosťou iba v tomto obchode.Moderné poňatie predajne stavia aj v Prešove na typickom dizajne značky s využitím luxusnej čiernej v kombinácii s kameňom a drevom. Priestory predajne sú rozdelené do troch zón, čo korešponduje s konceptom „3v1“ a podčiarkuje jeho jedinečnosť, benefity a komplexnosť. Členenie predajne uľahčuje zákazníkom orientáciu a zároveň navodzuje útulnú atmosféru s dotykom prírody.Na pozoruhodne veľkorysej predajnej ploche 126,6 m² štandardne upútajú klientov digitálne elektronické cenovky. Špeciálne segmentové LED-osvetlenie so šetrnými bodovými svetlami pripomína, že jedným z pilierov podnikania spoločnosti Tchibo je trvalá udržateľnosť, teda aj ochrana prírody a životného prostredia.Pri otvorení novej predajne si Tchibo pre zákazníkov v Prešove pripravilo špeciálnu akciu 2+1 ZADARMO na zrnkovú kávu. Pri kúpe dvoch zrnkových káv v kamennom obchode Tchibo dostane zákazník tretiu kávu rovnakého druhu s rovnakou hmotnosťou zadarmo. Akcia platí od 12. 7. do 22. 7. 2018 iba v kamennom obchode Tchibo v nákupnom centre Eperia.