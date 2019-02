Na mestskom úrade v Handlovej upravili stránkové dni

Zamestnanci MsÚ budú zároveň sledovať návštevnosť úradu, dopomôcť im k tomu môžu i obyvatelia.

Handlová 5. februára (TASR)- Handlovská samospráva pristúpila k úprave stránkových dní na tamojšom mestskom úrade (MsÚ). Od začiatku februára zrušila jeden pôvodný nestránkový deň. Cieľom zmien je pri vytvorení vhodných pracovných podmienok zamestnancom mesta poskytovať služby obyvateľom vo vyššej kvalite, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Zamestnanci MsÚ budú zároveň sledovať návštevnosť úradu, dopomôcť im k tomu môžu i obyvatelia. "Každé oddelenie na úrade si samostatne bude spracovávať on-line kartu návštevnosti, a to predbežne počas tohto mesiaca. Zároveň, všetci obyvatelia nájdu vo vestibule MsÚ veľkú kartu návštevnosti, kde si jednoduchým spôsobom budú môcť zaznačiť svoju návštevu," priblížila Paulínyová.



Cieľom tohto opatrenia je podľa nej zistiť, ktoré oddelenia sú ako a kedy vyťažené fyzickými návštevami, aby bolo možné vhodne nastaviť pracovné podmienky a zároveň zabezpečiť plynulé vybavenie klientov. "Náplň jednotlivých oddelení MsÚ je rôznorodá a vyžaduje si iné nastavenie vnútorných procesov," podotkla.



K zmene došlo aj v prípade obedných prestávok zamestnancov. Po novom ich majú polhodinové, v čase od 11.00 h do 13.00 h, pôvodne pritom trvali do 12.00 h. "Tým si budú môcť efektívnejšie vytvoriť priestor na zákonný oddych podľa povahy ich práce. Prostredníctvom nastavenia vnútorných pracovných procesov sa optimalizuje zastupovanie zamestnancov na jednotlivých oddeleniach a obyvateľ vždy nájde zodpovedného zamestnanca na pracovisku," doplnila hovorkyňa mesta.



Po novom má tak handlovský MsÚ všetky pracovné dni stránkové. Tamojšia pokladňa tiež prijíma hotovosť polhodinu pred ukončením stránkových hodín. Vo zvláštnom režime funguje aj Spoločný stavebný úrad, utorky má vyhradené miestne šetrenia v teréne.