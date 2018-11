Na miestnych poslancov kandiduje v Bratislave takmer 850 kandidátov

Najväčší počet kandidátov evidujú v bratislavskej Petržalke, kde je na 35 poslaneckých miest 139 uchádzačov, vyše 100 kandidátov (107) je tiež v Ružinove, kde je 25-členný poslanecký zbor.

Bratislava 6. novembra (TASR) – V nadchádzajúcich komunálnych voľbách (10.11.) zabojuje v hlavnom meste SR o voličské hlasy 846 kandidátov na miestnych poslancov. V 17 bratislavských mestských častiach a 53 volebných obvodoch sa uchádzajú o celkovo 272 mandátov. Zo zverejnených kandidátnych listín vyplýva, že väčšina (629), je straníckych nominantov, ako nezávislých ich kandiduje 217.



Najväčší počet kandidátov evidujú v bratislavskej Petržalke, kde je na 35 poslaneckých miest 139 uchádzačov, vyše 100 kandidátov (107) je tiež v Ružinove, kde je 25-členný poslanecký zbor. Naopak, najmenší počet uchádzačov je v Devíne (deväť kandidátov) a v Jarovciach (desať kandidátov). V týchto mestských častiach majú kandidáti aj najväčšiu šancu získať mandát, keďže v oboch mestských častiach je sedemčlenné miestne zastupiteľstvo.



Približne každý druhý kandidát bude úspešný v ďalších malých mestských častiach, v ktorých je vytvorený jeden volebný obvod. V Čunove je na sedem poslaneckých miest 16 kandidátov, v Rusovciach sa o deväť mandátov uchádza 19 kandidátov, v Záhorskej Bystrici sa chce do deväťčlenného lokálneho parlamentu dostať 20 kandidátov, rovnako tak v štyroch volebných obvodoch v Dúbravke je počet kandidátov približne dvojnásobkom počtu mandátov.



Naopak, v deviatich volebných obvodoch v Ružinove či v šiestich volebných obvodoch v Petržalke získa mandát len približne štvrtina kandidátov.



V Bratislave prevažujú nezávislí kandidáti na poslancov v malých mestských častiach

Z takmer 850 kandidátov na miestneho poslanca v bratislavských mestských častiach (MČ) je nezávislých približne štvrtina. Podľa zverejnených zoznamov oficiálne zaregistrovaných kandidátov prevažujú najmä v malých mestských častiach.



Najväčšiu dominanciu majú občianski kandidáti v Záhorskej Bystrici, kde až na jednu výnimku sú medzi 20 kandidátmi iba nezávislí. Vo Vajnoroch kandidujú z 20 kandidátov ako nezávislí 16, rovnako 16 občianskych kandidátov tvorí výraznú väčšinu v 19-člennej skupine, z ktorej si budú voliť miestnych poslancov v Rusovciach. Dvojtretinovú väčšinu majú aj siedmi nezávislí kandidáti v Jarovciach. V Čunove tvoria nezávislí len miernu väčšinu (desať zo 16 kandidátov), v Devíne je ich už menej (štyria z deviatich kandidátov). Ešte výraznejšie je to v Lamači, kde traja nezávislí tvoria len jednu sedminu všetkých kandidátov.



Vo väčších mestských častiach je občianskych kandidátov oproti straníckym nominantom výrazne menej, napríklad v Starom Meste je medzi 92 kandidátmi deväť nezávislých, v Petržalke je ich zo 139 kandidátov len desať, v Ružinove zastupujú necelú štvrtinu (22) zo 107 kandidátov. Menšie zastúpenie majú nezávislí v Podunajských Biskupiciach (11 zo 63) a vo Vrakuni (4 z 57 kandidátov). Najmenej, len jeden občiansky kandidát, je v Dúbravke, kde je 47 kandidátov.



Naopak, najväčšie zastúpenie vo veľkých a stredných mestských častiach majú nezávislí v Novom Meste, kde tvoria takmer polovicu všetkých kandidátov (30 zo 62) a v Karlovej Vsi, kde je ich viac ako tretina (24 zo 63).



Politológovia Darina Malová, Juraj Marušiak a Daniel Kerekes pre TASR na túto tému vyslovili názor, že nezávislých kandidátov malo byť pôvodne viac, no mnohí revidovali svoj zámer v súvislosti so sprísnením zákona a vyšším kvórom podpisov, ktoré museli v rámci petície pre podporu svojej kandidatúry získať. Ďalší dôvod, prečo sa takíto kandidáti uchýlili k jednoduchšiemu riešeniu a kandidovali ako nominanti marginálnych, prakticky neznámych strán, vidia politológovia v prísnych pravidlách kampane, ktorá môže byť pre nezávislých kandidátov, najmä vo veľkých volebných obvodoch, administratívne náročná a nákladná.