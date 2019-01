Na Mlynských nivách v Bratislave znížia počet jazdných pruhov

V pondelok sa developer pustí aj do rekonštrukcie chodníka na Svätoplukovej ulici popri stavenisku novej autobusovej stanice.

Bratislava 11. januára (TASR) – Pre rozsiahlu rekonštrukciu časti ulice Mlynské nivy v Bratislave a práce na budovaní podzemného kruhového objazdu tam dôjde od pondelka (14. 1.) k zníženiu počtu jazdných pruhov. V strede ulice zostane prejazdný jeden pruh v každom smere. Táto zmena nebude mať vplyv na pohyb chodcov. TASR o tom informoval investor – spoločnosť HB Reavis.



V pondelok sa developer pustí aj do rekonštrukcie chodníka na Svätoplukovej ulici popri stavenisku novej autobusovej stanice. "Chodci budú môcť bez problémov prejsť po druhej strane ulice popri strednej odbornej škole," spresnil investor. Zároveň otvára časť chodníka pri Twin City Tower. Po tom, ako dokončil aj spevnené plochy a zeleň v tomto okolí, môže otvoriť chodník vedúci popri ulici Mlynské nivy. "Pohodlne sa tak ľudia dostanú popri projekte Twin City okolo náhradnej autobusovej stanice až po križovatku s Košickou po nových chodníkoch," podotkol developer.



Spoločnosť HB Reavis začala v máji s celkovou rekonštrukciou ulice Mlynské nivy. Investor ju zrealizuje na vlastné náklady. Nový bulvár by mal byť k dispozícii pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy na jeseň 2019. V roku 2020 by mal investor dokončiť aj výstavbu novej autobusovej stanice na Mlynských nivách.