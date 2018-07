Na Mlynských nivách začínajú s výstavbou podzemného kruhového objazdu

Továrenská ulica bude slepá a vjazd do nej bude možný iba od Dostojevského radu a Čuleňovej ulice.

Bratislava 10. júla (TASR) – Na ulici Mlynské nivy v Bratislave začína developer HB Reavis v rámci rozsiahlej rekonštrukcie ulice s výstavbou podzemného kruhového objazdu. Z tohto dôvodu musia vodiči počítať s dopravnými obmedzeniami. Od tohto týždňa bude možné vojsť do Továrenskej ulice iba z jednej strany, prejazd ulicou nebude možný. TASR o tom informoval investor.



Továrenská ulica bude slepá a vjazd do nej bude možný iba od Dostojevského radu a Čuleňovej ulice. "Odbočenie z ulice Mlynské nivy nebude možné. Toto obmedzenie bude trvať približne do začiatku decembra," spresnil developer.



Spoločnosť HB Reavis, ktorá v Bratislave stavia novú autobusovú stanicu, začala od mája s celkovou rekonštrukciou ulice Mlynské nivy. Rozdelená je na viacero fáz, k celkovej uzávere ulice nedôjde. Obnova je vyčíslená predbežne na 24 miliónov eur, investor ju zrealizuje na vlastné náklady. Počiatočné fázy by mali byť ukončené počas tohtoročnej jesene. Nový bulvár by mal byť k dispozícii pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy na jeseň 2019.