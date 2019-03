Na moštenickú kyslú chodia ľudia z okolia aj s bandaskami, vraj pomáha

Ľudia hovoria, že moštenická kyslá pomáha pri žalúdočných problémoch, tráviacich ťažkostiach a údajne i málokrvnosti.

Moštenica 6. marca (TASR) – Obec Moštenicu v Banskobystrickom okrese návštevníci označujú za nedotknutý kút nízkotatranskej prírody. V okolí je známa svojimi chránenými travertínmi, ale najmä prameňmi v Uhliarskej doline, kam pre dobrú vodu merajú cestu i Banskobystričania. Neraz sa stane, že musia čakať, kým natečie do fliaš a bandasiek tých, čo prišli skôr. Ľudia hovoria, že "moštenická kyslá" pomáha pri žalúdočných problémoch, tráviacich ťažkostiach a údajne i málokrvnosti.



Podľa publikácie o obci sa na jej území nachádzajú štyri známe pramene. Najnavštevovanejším v doline je Jegorovov minerálny prameň, pomenovaný podľa sovietskeho veliteľa Prvej československej partizánskej brigády J. V. Stalina, ktorým bol kapitán Alexej Semionovič Jegorov a pôsobil aj v okolí obce. Po čase dostal tiež pomenovanie prameň generála M. R. Štefánika. Je vzdialený od centra dediny asi štyri kilometre a chráni ho drevený altánok. Voda odteká do potoka.



Na pitie ľudia hojne využívajú i prameň v Jelšine, ktorý je povyše Jegorovovho, a takisto má nad sebou drevený prístrešok. V blízkosti oboch týchto prameňov je tzv. Blboták. Nachádza sa na bývalej lúke porastenej jelšinami, ten však ľudia nepijú. Voda sa voľne rozteká po okolí. Na pitné účely sa nevyužíva ani ďalší blízky prameň Dolná Kyslá, ktorý sa nachádza pred rekreačnou oblasťou Kyslá. Jeho drevený prístrešok schátral.



"Snažíme sa udržiavať poriadok v okolí prameňov, ale viete, akí sú ľudia. Pramene nie sú majetkom obce, a preto sa o ich údržbu a okolie snažíme starať s pomocou dobrovoľníkov," konštatovala starostka Moštenice Katarína Chabanová.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici kvalitu a zloženie minerálnych vôd, prameňov i studničiek nesleduje a nevyšetruje.



Ako pre TASR uviedla Kvetoslava Koppová, vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ, v prípade, že obec v katastrálnom území, kde sa pramene nachádzajú o to požiada, môžu vyšetriť vybrané ukazovatele ako platenú službu.



Ako dodala, publikácia Minerálne vody Slovenska od autora P. Krahulca a kolektívu z roku 1978 uvádza, že moštenické minerálne pramene sú charakterizované ako voda prírodná, uhličitá, studená, hypotonická. Podľa zloženia uvádzaného v publikácii majú zvýšený obsah vápnika, horčíka, sodíka. Liečivé účinky sa nespomínajú.