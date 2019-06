Na MyMachine Slovakia Expo predstavili práce mladých vynálezcov

Na snímke Boxovací cukríkový robot ZeŽi. Košice, 18. júna 2019. Foto: TASR František Iván

Na snímke zľava spoluzakladateľ programu MyMachine a člen správnej rady MyMachine Global Foundation Filip Meuris a riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittelová počas tlačovej besedy. Košice, 18. júna 2019. Foto: TASR František Iván

Košice 18. júna (TASR) – Päť nových vynálezov predstavili a otestovali v utorok na podujatí MyMachine Slovakia Expo 2019 na pôde Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) mladí vynálezcovia a vynálezkyne. Ako na tlačovej konferencii uviedla koordinátorka vzdelávacieho programu MyMachine Slovakia Žofia Teplická z Karpatskej nadácie, vznikli prostredníctvom spolupráce základných, stredných odborných a vysokých škôl.MyMachine kladie dôraz na technické smery vzdelávania, ale aj na prácu v tímoch, komunikáciu, prezentáciu či kritické myslenie a tvorivý prístup k riešeniu problémov. „spresnila s tým, že počas tretieho ročníka vyrobili za jeden školský rok lietajúcu stoličku Levittér, Dvere do zázračnej krajiny, boxovacieho Robota ZeŽiho, kabínku My dress machine a Upratovací stroj Stevie. Do programu sa zapojilo šesť ZŠ z Košického, Prešovského a Žilinského kraja, päť stredných odborných škôl a spolu tri fakulty z TUKE a Žilinskej univerzity v Žiline.Hlavným cieľom je podľa Teplickej samotný proces tvorby vynálezu.“ dodala.Ako pripomenul dekan Strojníckej fakulty TUKE Jozef Živčák, prvú bariéru, ktorú študenti museli prekonať, bolo upustenie od profesionálnej komunikácie pri riešení projektu s deťmi.vysvetlil.Podľa študentky prvého ročníka na uvedenej fakulte Jany Kuricovej bolo najťažšie vymyslieť princíp, na základe ktorého by mal vynález fungovať.povedala pre TASR.Medzinárodný projekt MyMachine vznikol pred desiatimi rokmi v Belgicku, odvtedy sa do neho zapojilo približne 20.000 študentov a žiakov z rôznych krajín sveta.