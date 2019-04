Na Námestí slobody v Dolnom Kubíne osadili desaťmetrový máj

Tradičné stavanie mája prilákalo na námestie viac ako 300 detí, ktoré si v rámci podujatia ozdobili vrcholce májov pre svoje škôlky.

Dolný Kubín 30. apríla (TASR) – Desaťmetrový pestrofarebný máj sa od utorka týči na dolnokubínskom Námestí slobody. Osadili ho tam pracovníci mestských technických služieb. Tradičné stavanie mája prilákalo na námestie viac ako 300 detí, ktoré si v rámci podujatia ozdobili vrcholce májov pre svoje škôlky.



„Prvýkrát sme v našom meste zorganizovali podujatie pre všetky materské školy, kde si deti mohli vyzdobiť vrcholce májov. Tie si neskôr môžu odniesť so sebou do školy. I keď miestami pršalo, na podujatí sa zúčastnili deti zo siedmich materských škôl z mesta,“ priblížila Jana Freierová z Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Dolnom Kubíne.



Podľa primátora mesta Jána Prílepka sa stavanie mája v posledných rokoch nestretávalo s výrazným záujmom verejnosti. Na radnici preto zvažovali, ako tradíciu oživiť. „Nositeľmi slovenských tradícií sú prevažne naši rodičia a starí rodičia, tak sme si povedali, poďme na to opačne a skúsme to s mladou generáciou. Pre škôlkarov je takáto akcia zaujímavým spestrením. Tým, že sami aktívne pristúpia k ozdobeniu mája a prinesú si ho do svojej škôlky, získajú k tejto tradícii vzťah,“ zhrnul myšlienku podujatia Prílepok.



Podujatie Tradičné stavanie mája pripravilo mesto v spolupráci s MsKS a Spolkom bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec.