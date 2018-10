Na Námestí v Žiari nad Hronom vysadia 19 vzrastlých stromov

Polkruhovú alej v okolí letného pavilónu budú tvoriť platany a jasene.

Žiar nad Hronom 20. októbra (TASR) - Zazelenanie Námestia Matice slovenskej v centre Žiaru nad Hronom by sa malo stať realitou ešte v tomto roku. Samospráva avizuje, že v najbližších dňoch tu vysadia 19 vzrastlých stromov, ktoré by mali do centra priniesť tieň. Polkruhovú alej v okolí letného pavilónu budú tvoriť platany a jasene.



"V tomto roku sme pripravili projekt zazelenania námestia, ktorý vznikol aj z popudu obyvateľov, pretože sa dlhoročne sťažovali, že naše námestie a centrum mesta, ktoré bolo v 90-tych rokoch rekonštruované, je plné betónu a hlavne v lete je tam veľká páľava," priblížil hovorca mesta Martin Baláž.



Projekt počíta s výsadbou 19 vzrastlých stromov, ktoré by mali dosahovať výšku štyroch až šiestich metrov. Projekt chcela samospráva realizovať ešte na jar, no pre rýchly nástup teplého počasia museli výsadbu stromov odložiť na jeseň.



"Paralelne pracujeme na projekte konceptuálneho zazelenania celého centra mesta. Teda nielen Námestia Matice slovenskej, ale celej Ulice Štefana Moysesa, čo je v podstate skoro kilometer dlhý úsek," priblížil Baláž s tým, že by tam mali pribudnúť trvalkové záhony a stromy.