Na nové logo Trnavského kraja prišlo 33 súťažných návrhov

Trnava 19. júla (TASR) – Spolu 33 návrhov na nové logo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) prišlo do uzávierky verejnej súťaže. Krajská samospráva ju vypísala na začiatku júna so zámerom zmeniť vizuálny štýl TTSK v komunikácii s verejnosťou. Zúčastniť sa mohli profesionálni i neprofesionálni autori.



"Víťazný návrh vyberie odborná porota do 30. júla a vyhlásenie výsledkov súťaže uskutoční TTSK do 3. augusta," informoval TASR hovorca TTSK Patrik Velšic.



Nové logo chce TTSK používať na svoju identifikáciu, na označenie hraníc kraja, svojich budov, na úradných pečiatkach, listinách a podobne. Tiež ho umiestni na propagačné a prezentačné materiály, na darčekové predmety, na tlačoviny či web. V podmienkach súťaže bolo, aby logo zohľadnilo územie, pôsobnosť a zviditeľnilo TTSK, odlíšilo ho od iných samospráv a bolo možné ho použiť v kombinácii s erbom TTSK. "Víťazný návrh bude ocenený finančnou čiastkou 500 eur, sezónnou abonentkou do Divadla Jána Palárika v Trnave, lístkami na hudobný festival Grape v Piešťanoch a autora čaká aj prekvapenie od predsedu TTSK Jozefa Viskupiča," dodal hovorca.