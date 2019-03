Na Obchodnej ulici plánujú zriadiť pracovisko mestskej polície

Týmto spôsobom chcú dosiahnuť, aby bola táto časť centra Bratislavy atraktívnym a bezpečným miestom.

Bratislava 21. marca (TASR) – Na Obchodnej ulici v Bratislave plánujú zriadiť otvorené pracovisko mestskej polície. Hlavné mesto tak chce aj týmto spôsobom dosiahnuť, aby bola táto časť centra Bratislavy atraktívnym a bezpečným miestom. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Peter Bubla.



"Možno už teraz potvrdiť, že jedným z opatrení by malo byť zriadenie 'open space' mestskej polície na Obchodnej ulici, na ktorého príprave ešte pracujeme," povedal hovorca. Primátor Bratislavy Matúš Vallo minulý rok vo svojom blogu napísal, že toto pracovisko by malo byť viditeľné priamo z ulice cez výklad, otvorené 24 hodín a maximálne dostupné verejnosti. "Jednak takýto policajný bod posilní v hlavách možných páchateľov pocit dohľadu, ale zároveň v prípade problémov bude polícia extrémne rýchlo dostupná. Bude stačiť odbehnúť po strážnika alebo sa v prípade problémov schovať v policajnom centre," spresnil Vallo.



Obyvatelia Obchodnej ulice sa dlhodobo sťažujú na zlú bezpečnostnú situáciu. Tá podľa miestnych vládne na celej ulici. Jej vyvrcholením bolo koncom mája 2018 napadnutie Filipínca Henryho Acordu, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Na následky zranení, ktoré mu spôsobil vtedy 28-ročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda, zomrel. "Máme veľký záujem na tom, aby táto ulica a blízke okolie bolo kvalitným, zodpovedným a bezpečnejším miestom na život, v noci aj cez deň. Nočný život je dôležitou súčasťou nášho mesta a Obchodná ulica patrí medzi najintenzívnejšie nočné zóny v Bratislave," povedal Bubla. Minuloročný incident podľa neho potvrdil, že situáciu na ulici treba urgentne riešiť.



Hlavné mesto tvrdí, že represívna práca polície je len jeden z nástrojov, ale nie jediný. Preto samospráva pripravuje komplexný súbor opatrení, ktoré budú zahŕňať koordinovanú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi podnikov a ich bezpečnostnými službami. Taktiež spoluprácu s občianskym združením Obchodná ulica a okolie, mestskou a štátnou políciou s posilneným výkonom a prítomnosťou, obyvateľmi a terénnou prácou, zameranou na znižovanie rizík u zraniteľných skupín, najmä mladých ľudí.



"Zameriavame sa aj na celkový stav tejto ulice, keďže vzhľad verejného priestoru má zásadný vplyv na správanie sa návštevníkov. Opatrenia predstavíme podrobnejšie v blízkej dobe, po spracovaní dostupných dát. V súčasnosti sme v úvodnej fáze odbornej analýzy súčasného stavu," podotkol Bubla.