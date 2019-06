Na Obchodnej bude stanica mestskej polície, spúšťajú aj akciu Centrum

Na stanici bude pôsobiť tím špeciálnej zásahovej jednotky.

Bratislava 5. júna (TASR) – Na Obchodnej ulici v centre Bratislavy, kde sa v uplynulých dňoch stali násilné incidenty, zriadia stanicu mestskej polície. Mesto začína s rekonštrukciou objektu bývalej kaviarne a najneskôr do konca júla chce stanicu otvoriť. Pôsobiť v nej bude aj tím špeciálnej zásahovej jednotky. Samospráva zavedie aj systém certifikácie tamojších podnikov. Štátna polícia spúšťa akciu Centrum a všetci štátni policajti budú mať vysielačky, ktoré budú mať v sebe GPS lokalizáciu. V stredu na tlačovej konferencii o tom informovali zástupcovia mesta a polície.



Obchodná ulica patrí podľa hlavného mesta medzi najintenzívnejšie nočné zóny v Bratislave a v posledných rokoch je spájaná s negatívnymi spoločenskými prejavmi. Mestská polícia v marci predĺžila počas piatkov a sobôt čas, keď sú na ulici a v jej okolí prítomní policajti. Aktuálne tento čas polícia ešte predĺži a posilní hliadky aj o psovoda.



"Robíme všetko pre to, aby sme v krátkom čase na Obchodnej ulici zriadili stanicu mestskej polície, ktorá trvalo zvýši prítomnosť bezpečnostných zložiek v tomto mieste," povedal primátor Matúš Vallo. V tejto stanici budú môcť dávať ľudia podnety na rušenie verejného poriadku, sťažnosti a žiadosti o informácie. V prípade núdze tam taktiež nájdu bezpečie. "Súčasne bude na stanici pôsobiť tím špeciálnej zásahovej jednotky. Vytypovali sme kandidátov z radov mestských policajtov. V najbližších týždňoch prejdú výcvikom," priblížil primátor. Zásahová jednotka bude pripravená na okamžitú akciu. Mesto deklaruje, že pracuje aj na rozšírení kamerového systému na Obchodnej ulici.



Niekoľko mesiacov komunikuje s obyvateľmi i prevádzkovateľmi na tejto ulici. "Stretli sme sa so zástupcami nočných prevádzok, kde sme jasne pomenovali, že situácia sa musí zmeniť a doterajší systém nebudeme tolerovať. Žiadame od prevádzkovateľov zmeny," vyhlásil Vallo. V najbližšom období predstaví samospráva systém certifikácie podnikov, ktorý po vzore zo zahraničia bude motivovať prevádzky, aby k zdraviu a bezpečnosti svojich zákazníkov, ale aj ku kvalite života okolitých obyvateľov pristupovali zodpovednejšie. "Tvrdé opatrenia zo strany polície sú nevyhnutnosťou, ale nedokážu pokryť celý problém Obchodnej. O to viac potrebujeme tlačiť aj na zodpovednosť prevádzkarov," podotkol primátor.



Šéf Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Adrian Pavlík povedal, že vyhlasujú policajnú akciu Centrum, ktorá nie je len o Policajnom zbore. "Prizývame na spoluprácu. Sme len jedným z partnerov, ktorí sú zodpovední," podotkol s tým, že na konci septembra chcú spoločne s partnermi podrobiť analýze efektivitu prijatých opatrení. Pavlík deklaruje, že polícia bude problém riešiť v plnom nasadení a využije aj pomoc ministerských zložiek či ostatých krajských policajných riaditeľstiev.



Štátna polícia zavedie pre všetkých policajtov aj vysielačky, ktoré budú mať v sebe GPS lokalizáciu. "Budeme mať absolútny prehľad o všetkých zložkách, ktoré v rámci Bratislavského kraja sú nasadené," povedal Pavlík. Vďaka tomu bude viditeľný aj peší pohyb hliadok, nielen pohyb policajných vozidiel. Skrátiť sa tak má reakčný čas polície.