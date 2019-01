Na obete 2. sv. vojny spomínali pri Pamätníku víťazstva na Dargove

Počas druhej svetovej vojny na prelome rokov 1944 a 1945 padlo v regióne viac ako 22.000 prevažne sovietskych vojakov.

Košický Klečenov 18. januára (TASR) – Sedemdesiate štvrté výročie ukončenia bojov o Dargovský priesmyk, ako aj oslobodenia Košíc a okolia si v piatok pripomenuli účastníci pietneho aktu pri Pamätníku víťazstva na Dargove. Počas druhej svetovej vojny na prelome rokov 1944 a 1945 padlo v regióne viac ako 22.000 prevažne sovietskych vojakov.



Červená armáda spoločne s vojakmi česko-slovenského armádneho zboru 18. januára 1945 prekonala Dargovský priesmyk a prinútila nemecké vojská ustupovať na západ. "Vďaka tomu deň na to, 19. januára, došlo k oslobodeniu Košíc a celého okolia, čiže išlo o mimoriadne dôležitú udalosť," uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Nesmierne obete, ktoré boli potrebné k porážke nacizmu a fašizmu, predstavujú podľa neho stále aktuálny odkaz.



"Mali by sme si v týchto dňoch uvedomiť, čo nás trápi, aké problémy máme a porovnali to s tým, čo bolo pred 74 rokmi, keď naši otcovia či dedovia odchádzali bojovať a mnohí z nich zahynuli. Myslíme na to práve preto, lebo v súčasnosti tým, že si už nepamätáme vojnu, bývame ľahostajní k rozličným prejavom extrémizmu, fašizmu a nenávisti, a stáva sa, že takéto hnutia sa stávajú populárnymi a vlastne symbolizujú to, čo kedysi prinášalo smrť," povedal Raši pre TASR. "Ak si to naša generácia, naše deti neuvedomíme, môže sa stať, že sa tieto hnutia vrátia a môže sa rozpútať opäť nenávistná vojna tak, ako to bolo práve v Dargovskom priesmyku pred 74 rokmi."



Na pietny akt kladenia vencov a vzdania úcty obetiam bojov prišlo zhruba sto účastníkov vrátane zástupcov krajskej a obecnej samosprávy, štátnej správy, Ozbrojených síl SR či Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB).



Predseda košického oblastného výboru SZPB Ján Dianiška pripomenul potrebu pripomínať si vojnové udalosti a obete, ktoré si vyžiadali. "Odchádzajú generácie, ktoré tie udalosti prežili, a my, ktorí sme o tom len počuli, veľmi rýchlo zabúdame. Naša organizácia má práve jedno z hlavných poslaní, strážiť ten odkaz a udržiavať úctu voči ľuďom, ktorí sem prišli z ďaleka, aby nám priniesli slobodu a často pritom položili život," povedal.



Pamätník víťazstva vedľa cesty prvej triedy v katastri obce Košický Klečenov okrese Košice - okolie pripomína ťažké boje a početné obete z radov sovietskych vojakov. Autorom súsošia je košický akademický sochár Vojtech Löffler. Pamätník postavili v rokoch 1954 – 1955 na mieste, kde kedysi bolo mínové pole. Vedľa stojí Sieň bojovej slávy, na druhej strane cesty je vystavený tank T-34/85 a samohybné delo SU-100.



Bitka o Dargovský priesmyk patrí dĺžkou, intenzitou a počtom obetí medzi najväčšie na území Slovenska. Netrpeli len vojaci, ale aj civilisti, ktorí odmietli evakuáciu a skrývali sa počas prechodu frontu v lesoch.