Na oslavách 1. mája vo Vysokých Tatrách bude tradičný retro sprievod

Vysoké Tatry 29. apríla (TASR) – Sviatok 1. mája sa bude vo Vysokých Tatrách niesť v znamení bohatého kultúrneho programu. „V Tatranskej Lomnici sa opäť chystá majáles, pripravené sú rôzne akcie pre všetky vekové kategórie, atrakcie pre najmenších a takisto množstvo stánkov pre gurmánov,“ uviedol vedúci oddelenia kultúry a športu na Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách Ján Bendík.



Už tradične je súčasťou podujatia veľmi obľúbený retro sprievod, organizovaný samosprávou v spolupráci s jedným lomnickým hotelom, ktorý otvorí hneď ráno Country Duo Weteráni. Pochod účinkujúcich súborov a recesistov sa bude presúvať na trase Sasanka – Jezierko – Teniscentrum s cieľom v centrálnom mestskom parku. Vlani sa do sprievodu zapojilo približne 1500 ľudí, v prípade priaznivého počasia organizátori očakávajú podobné číslo aj tentoraz.



„Medzi ťaháky prvej časti stredajšieho programu určite patria automobilové veterány - socialistické motocykle a vozidlá, ktoré budú aj súčasťou sprievodu,“ upozornil Bendík. Organizátori tento rok pripravili kultúrny mix naprieč žánrami a štýlmi, divákom sa predstavia opäť celkom iní účinkujúci ako pred rokom či dvoma. „Staršiu generáciu, verím, zaujme napríklad dychová hudba Popradčanka, ktorá bezpochyby patrí do pätice najlepších malých dychoviek na Slovensku,“ skonštatoval šéf tatranskej kultúry. V rámci prvomájového programu vystúpia tiež dve spevácke skupiny z oblasti Abova, ktoré sa na pódiu budú navzájom dopĺňať. „Len podotknem, že mužská folklórna skupina Košicki špivaci, ako aj ženské folklóristky zo zoskupenia Pantlička budú mať vo Vysokých Tatrách absolútnu premiéru,“ zdôraznil Bendík.



Dychovku a folklór, ktoré k 1. máju podľa neho rozhodne patria, okorení vystúpenie moderného tanca. Do podhoria Tatier zavítajú hneď dva slovenské súbory - Deep Dance Club a Tanečný klub Jessy z Liptova. Neskôr popoludní bude patriť pódium známej prešovskej skupine Hrdza. „Chýbať nebude ani tradičné stavanie mája, ktorým bude vrcholiť stredajšie predpoludnie. Jeho neodmysliteľnou súčasťou budú aj v tomto roku dobrovoľné hasičské zbory z Tatranskej Lomnice aj Tatranskej Kotliny. V lomnickom mestskom parku si však prídu na svoje aj tí najmenší,“ doplnil Bendík.



Kolorit prvomájových osláv dotvorí aj „Trojča“, na sprievod sa tentoraz budú môcť návštevníci odviezť aj touto retroelektričkou. Päť minút po pol deviatej vyštartuje z popradskej stanice na smer Starý Smokovec a počas dňa v čase od 9.15 h do 14.55 h bude jazdiť medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou. „Program sa uskutoční za každého počasia, hoci možno v obmedzenom režime,“ uzavrel Bendík.