Na poliklinike v Senici pribudli noví lekári

Senica 30. januára (TASR) – Nezisková organizácia Poliklinika Senica má od januára novú riaditeľku, ktorou sa stala Eva Volková. V senickej poliklinike zároveň začali ordinovať aj traja noví lekári.



Kým doteraz v poliklinike pôsobil jediný ortopéd raz týždenne, od januára pribudla ambulancia s novým ortopédom, ktorý je pacientom k dispozícii denne. "Pred príchodom do Senice som pracoval v Skalici, takže tento región poznám. Zatiaľ som spokojný a dúfam, že aj pacienti budú spokojní s mojou prácou," uviedol nový ortopéd Saeed Rahjoui, ktorý pochádza z Teheránu.



Poliklinika od januára poskytuje chirurgické služby až vo dvoch ambulanciách. K doktorovi Radovanovi Hyžovi pribudol Martin Potúček. "Pôsobil som v Myjave na chirurgickom oddelení. Už predtým som do Senice dochádzal a vypomáhal doktorovi Hyžovi. Poskytujeme chirurgické ošetrenie úrazových a neúrazových stavov, ošetrenie chronických rán najmodernejšími metódami. Na odporučenie kožných ambulancií vyberáme znamienka," informoval nový chirurg o službách ambulancie.



V zdravotníckom zariadení začala fungovať aj nová zubná ambulancia. Ako uviedla riaditeľka polikliniky, v priestoroch budovy sú pripravené priestory aj pre ďalšieho zubného lekára.



Do budúcnosti sa poliklinika snaží získať nových všeobecných lekárov pre dospelých, ale aj pre deti a dorast, keďže už teraz je väčšina lekárov v týchto ambulanciách v dôchodkovom veku. Hľadajú aj špecialistov na pozície neurológ, internista, diabetológ, endokrinológ a reumatológ.