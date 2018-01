Na poľovačke v Slanskej doline ulovili troch diviakov a štyri líšky

Ulovené líšky si berie každý strelec pre seba. Petro svoju ulovenú líšku podaruje mladším poľovníkom, lebo vo svojej zbierke ich už má dosť.

Slanec 13. januára (TASR) - Bilanciou sobotňajšej spoločnej poľovačky v Slanskej doline v okrese Košice vidiek sú tri diviaky a štyri líšky. Zúčastnilo sa nej 33 strelcov, 21 honcov a desať psov. Bola náhradnou za plánovanú Štefanskú poľovačku po Vianociach, kedy ju museli pre hustú hmlu zrušiť. Pre TASR to uviedol predseda Poľovníckeho združenia Slanská dolina František Petro.



Kráľom honu sobotňajšej poľovačky sa stal Štefan Marinčák. Jeho aj Štefana Koltku za prvého zastreleného diviaka pasovali zástupcovia poľovníckych organizácií za lovcov čiernej zveri. "Počasie bolo vynikajúce, lebo bol jemný poprašok snehu, nebola hmla, ktorá je pre poľovníkov najväčším nebezpečenstvom. Bola to aj pekná a príjemná prechádzka po Slanských horách," povedal Petro. Vedúcim poľovačky bol Ladislav Rak.



Ulovené diviaky darujú spoločenstvám, ktoré pre poľovnícke združenie niečo urobili. Sú to najmä poľnohospodári, ktorí ich zásobujú krmivom. Tradične skončia v hrnci. Špecialitami z diviačej zveri sú perkelt, guláš, pečené aj varené rebierko. Ak sú to väčšie kusy diviakov, vytápa sa z nich tiež masť.



Poľovnícke združenie Slanská dolina uloví v priebehu roka okolo 60 kusov čiernej zveri. Líšky sú škodnou a nie je v ich prípade stanovený počet kusov lovu, poľuje sa na ne tiež celoročne. Spoločné poľovačky organizujú raz ročne.