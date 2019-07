Na potoku Ploštínka realizujú protipovodňové opatrenia

S veľkými protipovodňovými opatreniami začalo mesto v Ploštíne už pred dvoma rokmi vybudovaním betónového potrubia s vtokovým objektom.

Liptovský Mikuláš 20. júla (TASR) – V liptovskomikulášskej mestskej časti Ploštín, ktorá je počas prívalových dažďov riziková, rozbehli realizáciu protipovodňových opatrení. Ploštínka tečúca celou prímestskou časťou je zvyčajne tichý potok, dažde ju však zvyknú zmeniť na obávaný živel.



Protipovodňové opatrenia v Ploštíne realizuje mesto v spolupráci s aktivačnými pracovníkmi, mestskými verejnoprospešnými službami a Správou povodia horného Váhu. „V jednej časti, od urbárskeho domu až poniže ihriska smerom k mestu, sa bude o koryto starať Slovenský vodohospodársky podnik. Pracovníci budú musieť koryto vykosiť, vybagrovať a upraviť. Vo vyšnej časti Ploštína ho musíme aj betónovať, aby prívalová voda nevymyla steny koryta, pretože sú v havarijnom stave. Ak by prišla taká voda ako pred rokmi, nechceme už mať obavy, že tieto staré oporné múry padnú a vytopí celý Ploštín,“ vysvetlila mestská poslankyňa za Iľanovo Ploštín Soňa Čupková.



Niektorí obyvatelia prikladajú ruku k dielu a čistia koryto potoka poza svoje pozemky sami. „Vediem rodinku aj susedov k tomu, aby aj okolie Ploštína bolo upravené. Pravidelne, aspoň trikrát ročne, čistíme celá rodina koryto Ploštínky. Aby breh vyzeral slušne a aby sme zabránili prípadným povodniam,“ povedal obyvateľ Ploštína Jaroslav Tomčík.



S veľkými protipovodňovými opatreniami začalo mesto v Ploštíne už pred dvoma rokmi vybudovaním betónového potrubia s vtokovým objektom. Ten sťahuje prívalové dažde nad lokalitou Tretiny do potoka Ploštínka. Protipovodňové opatrenia v lokalite Ploštín aj v ďalších tokoch bude mesto realizovať až do jesene, keď sa očakáva najväčší nápor na korytá miestnych potokov a riek.