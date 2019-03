Na pracoviskách Nemocnice Košice-Šaca bezplatne zmerajú očný tlak

Zelený zákal nebolí, a preto v počiatočnom štádiu pacient nepociťuje žiadne ťažkosti a ani zmeny vo videní. K slepote môže viesť hlavne vtedy, keď je neskoro diagnostikovaný.

Košice 10. marca (TASR) – Bezplatným vyšetrením vnútroočného tlaku si Nemocnica Košice-Šaca pripomenie Svetový týždeň boja proti glaukómu (11. 3. - 17. 3.). Ako TASR informovala Lucia Kočková zo spoločnosti Agel SK, ktorá nemocnicu prevádzkuje, ide o prevenciu ochorenia očí známeho ako zelený zákal, ktoré aj napriek modernej diagnostike môže ešte aj v súčasnosti viesť k slepote.



Zelený zákal nebolí, a preto v počiatočnom štádiu pacient nepociťuje žiadne ťažkosti a ani zmeny vo videní. K slepote môže viesť hlavne vtedy, keď je neskoro diagnostikovaný. Podľa očnej lekárky Lucie Krnáčovej sa môže prejavovať bolesťou hlavy v čelovej a spánkovej oblasti alebo pociťovaním tlaku za okom. „Glaukóm sa môže prejaviť aj prudkou záchvatovitou bolesťou hlavy a oka, ktorá je sprevádzaná zhoršením videnia. V medicínskom slovníku sa tomuto prejavu hovorí glaukómový záchvat,“ vysvetlila.



Ochorenie je sprevádzané vyššími hodnotami očného tlaku, ktorý vedie k poškodeniu zrakového nervu, zmenám v periférnom videní, prípadne k slepote. Prevenciou môže byť pravidelná preventívna prehliadka na očnom oddelení vrátane merania očného tlaku. „Ak sú jeho hodnoty zvýšené, treba urobiť ďalšie vyšetrenia na vylúčenie zeleného zákalu. Ľudia do 40 rokov by mali mať vyšetrené aj očné pozadie, pri ktorom vidíme zrakový nerv, pretože aj pri normálnych hodnotách vnútroočného tlaku môžeme odhaliť poškodenie zrakového nervu,“ dodala.



Ako Krnáčová hovorí, pri včasnej diagnostike existuje široké spektrum liečiv vo forme očných kvapiek, ktoré môžu ochorenie stabilizovať. „Glaukóm je celoživotné ochorenie a súčasná medicína ho, žiaľ, nedokáže úplne vyliečiť. Pravidelnou liečbou ho však dokážeme stabilizovať tak, aby pacient ani po rokoch nemal ťažkosti s videním,“ uzavrela.



Dať si bezplatne zmerať vnútroočný tlak bude možné od 9.00 h do 12.00 h v pondelok (11. 3.) v očnej ambulancii Agel ambulantného centra v Cassovare, v utorok (12. 3.) v Nemocnici Košice-Šaca a v stredu (13. 3.) na poliklinike Nemocnice Košice-Šaca, Vstupný areál U. S. Steel.