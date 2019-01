Na Prešovskej univerzite je centrum pre deti študentov a zamestnancov

Detské centrum vzniklo s cieľom umožniť a uľahčiť zamestnaným a študujúcim matkám skorší a bezproblémový návrat do pracovného a študijného procesu.

Prešov 14. januára (TASR) - Prešovská univerzita v Prešove (PU) spustila novinku, v rámci ktorej môžu jej študenti a zamestnanci umiestniť svoje deti do detského centra Unipáčik. Centrum s kapacitou 20 detí je situované v priestoroch študentského domova a jedálne vo vysokoškolskom areáli.



Detské centrum vzniklo s cieľom umožniť a uľahčiť zamestnaným a študujúcim matkám skorší a bezproblémový návrat do pracovného a študijného procesu. Jeho prevádzku zabezpečuje koordinátorka detského centra, ktorá je stálou zamestnankyňou v spolupráci s dobrovoľníkmi z radov študentov, ktorí sú zárukou profesionality a odbornosti. Unipáčik je sprístupnený počas zimného a letného semestra, skúškového obdobia vždy v pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 h.



"Pôvodne sme rozmýšľali o materskej škole, čo by bola možno ešte krajšia myšlienka, ale tam je toľko rôznych administratívnych a ďalších problémov, nehovoriac o finančnej náročnosti, že nakoniec sme sa rozhodli ponúknuť takúto možnosť pre naše zamestnankyne a študentky, aby sme ich odbremenili od starostlivosti o deti, keď majú plniť pracovné či študijné povinnosti," uviedol rektor univerzity Peter Kónya s tým, že študenti pedagogickej fakulty budú môcť v centre vykonávať prax.



"Zriadením centra chceme prispieť k vyváženiu profesijného a osobného života našich zamestnaných a študujúcich matiek. Máme tu herňu, ktorá zodpovedá všetkým podmienkam, ktoré má obsahovať. Deti tu majú didaktické pomôcky, hračky, ktoré sú prispôsobené veku," povedala Monika Miňová, mentorka detského centra z Pedagogickej fakulty PU, ktorá zároveň doplnila, že pri zrode tejto nadštandardnej služby stála Pedagogická fakulta PU.



Miňová zároveň doplnila, že deti budú mať kvalifikovanú starostlivosť, aj keď nejde o materskú školu. "Materská škola patrí do sústavy škôl a má svoje poslanie, význam a cieľ. Detské centrum je na kratšie obdobie. Takáto cielená plánovitá výchovno-vzdelávacia činnosť sa tu nebude vykonávať, pretože deti tu budú kratšie. Avšak za ten čas, keďže tu máme kvalifikovanú odborníčku, im bude poskytovaná nielen starostlivosť, ale budú sa s nimi vykonávať aj nejaké cieľavedomé a zmysluplné činnosti," vysvetlila Miňová.



"Kto bude potrebovať danú službu pre svoje ratolesti, môže sa prihlásiť deň vopred prostredníctvom aplikácie na webovom sídle www.unipo.sk," spresnila kvestorka PU Mária Nováková, ktorá riadila procesy, spojené zo zriadením centra. Koordinátor detského centra môže prijať dieťa bez prihlásenia, ak mu to dovolí jeho kapacita.



"Určite to pomôže, lebo predtým sme museli niekoho zháňať, aby sa postaral o malú, keď ja som bol v práci a priateľka v škole na skúške alebo nejakej prednáške. Aj keď je to len na pár hodín, vždy je to určitá pomoc," povedal otec malej Amélie, Peter Hudák.