Na priechodoch pre chodcov v Starej Ľubovni pribudlo osvetlenie

Stará Ľubovňa 17. februára (TASR) - Na ďalších priechodoch pre chodcov v Starej Ľubovni pribudlo v uplynulých dňoch osvetlenie. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.



Verejnoprospešné služby (VPS), príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, svietidlá za viac než 2700 eur umiestnila na jednotlivých priechodoch v priebehu uplynulého týždňa. "Naši zamestnanci inštalovali nové osvetlenie na troch priechodoch pre chodcov, pričom dva z nich sa nachádzajú na Popradskej ulici, a to pri tržnici a bývalej prevádzke Mototechny, a tiež na Námestí sv. Mikuláša pri výjazde na Prešovskú ulicu," uviedol riaditeľ VPS Ľubomír Krett.



Samospráva, ako sa ďalej uvádza na stránke, plánuje aj naďalej pracovať na zlepšení kvality verejného osvetlenia, a to predovšetkým pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. "V rámci Rozvojového programu mesta (RPM) Stará Ľubovňa na rok 2019 je na jeho údržbu a doplnenie zatiaľ vyčlenených 10.000 eur. V súčasnosti je už objednaných ďalších päť nových svietidiel," ozrejmil primátor Ľuboš Tomko.



Verejnoprospešné služby podľa jeho ďalších slov pripravujú tiež pasport priechodov pre chodcov. Jeho obsahom bude identifikácia lokalít, v ktorých sa jednotlivé priechody nachádzajú, popis ich stavu, predovšetkým v súvislosti s bezbariérovou úpravou a osvetlením, a tiež ich fotodokumentácia. "Na základe tohto materiálu bude možné efektívnejšie pristupovať k vykonaniu potrebnej údržby i doplneniu svietidiel v ďalších lokalitách," dodal.



Uvedeným dokumentom by mala samospráva disponovať už koncom marca. "Výška finančných prostriedkov vyčlenených na verejné osvetlenie v rámci RPM na rok 2019 sa teda v závislosti od zistených údajov ešte môže zmeniť," informuje mesto.