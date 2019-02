Na prírodnej sánkarskej dráhe v Lendaku sa prvýkrát súťažilo

Prírodná sánkarská dráha v Lendaku je jediná svojho druhu na Slovensku a na stredajších pretekoch si tam zmerali sily o pohár prezidenta SOŠV mladší, starší žiaci a juniori.

Lendak 6. februára (TASR) – Na prírodnej sánkarskej dráhe, ktorú postavili v obci Lendak pod Tatrami, sa v stredu prvýkrát súťažilo. „Veľmi sa teším, že sa nám darí aj v iných športoch ako v tých hlavných otvárať nové športoviská. Je tu areál v krásnej prírode. Teším sa z toho, akú pozornosť to vzbudilo, vidím tu veľa mladých športovcov, verím, že by mohli v tom sánkovaní niečo dosiahnuť. Sú na začiatku svojej kariéry, ale už len to, že prišli, že začali a športujú, je prvý predpoklad, aby raz v živote niečo dokázali. Ak aj nebudú všetci olympijskí víťazi, vôbec to neprekáža, pretože do života si prenesú súdržnosť, empatiu, vytrvalosť a to presne im šport dáva,“ zdôraznil prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel, ktorý dráhu slávnostne pred pretekmi otvoril.



„Lendačania dávajú veľmi dobrý príklad aj ostatným. Netreba čakať, že nám niekto niečo dá, ta pomoc príde, ale treba sa snažiť urobiť prvý krok. Je dobré vidieť to zanietenie miestnych, verím, že aj v ďalších regiónoch budú vznikať športoviská a budeme na nich vidieť deti športovať," konštatoval Siekel.



Predseda Slovenského zväzu sánkarov Jozef Škvarek dodal, že takmer 300 metrov dlhá dráha v Lendaku je jediná skutočne prírodná na Slovensku. Nejazdí sa na nej príliš rýchlo, je kratšia, no zároveň je technicky oveľa náročnejšia. „Sú v nej ostré zatáčky, zalomené, nemôže sa sánkar oprieť a musí to udržať v rovine, musí zvládnuť zatočenie, dobrzdenie v správny čas a zároveň aj rozbehnutie saní po zatáčke. Takže je to oveľa technicky aj fyzicky náročnejšie ako na umelej dráhe. Chceli sme, aby to bola dráha pre deti a na tréningy mládeže,“ ozrejmil Škvarek. Cieľom zväzu je teraz získať ďalších sánkarov, vytvárať nové kluby a neskôr by mohli podobné dráhy pribudnúť aj inde.



Prvé jazdy na novej lendackej dráhe si vyskúšal okrem iných aj 11-ročný Jakub Merčák z Českej republiky, ktorý sa sánkovaniu venuje dva roky. „Je to ostré, ale dá sa na tom jazdiť. Tri zatáčky sú také technickejšie, ale potom sa to už dá zvládnuť. Veľmi sa mi tu páči, užívam si to,“ zhodnotil Jakub, ktorý už má so sánkovaním na prírodnej dráhe skúsenosti zo zahraničia a teraz ich postupne využíva na pretekoch.



V stredu pretekárov neodradilo ani studené, a hlavne veterné počasie a súťaž si všetci užívali. Jedným z najlepších miestnych sánkarov je 14-ročný Peter Neupauer, ktorý sa tomuto športu venuje už dva a pol roka. „Dráha je celkom dobrá, dobre sa jazdí. Mňa hlavne teší, že ju máme priamo v obci, je to pre nás výhoda, keďže môžeme trénovať aj na lepšie súťaže. Veľmi ma to baví, mojím cieľom je skončiť raz na slovenských majstrovstvách tak v prvej desiatke,“ konštatoval Peter.



Pri budovaní sánkarskej dráhy pomáhali aj miestni obyvatelia. Jej šírka je od troch metrov do 3,5 metra a zaľadnená je v spodnej časti pri zemi. Nie sú tam však nábehy na mantinel, ako je to na umelej sánkarskej dráhe. Mantinely sú vytvorené z drevených dosiek, v zákrutách sú vyššie. „Je to pre mňa veľká česť, aj pre všetkých Lendačanov, že sa po 40 rokoch bude opäť súťažiť na prírodnej sánkarskej dráhe. Stálo to nemálo úsilia, preto by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa o jej vznik pričinili. Chcem veriť, že toto nie je len nejaký výstrel do tmy, ale bude sa v tom pokračovať,“ dodal na záver starosta Lendaku Pavel Hudaček.