Na Prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky sa tvoria kolóny

Bratislava 7. marca (TASR) – V Bratislave na Prístavnom moste v smere z Petržalky na Zlaté Piesky sa tvoria kolóny. Blokovaný je tam jeden jazdný pruh, dôvodom je odstraňovanie dopravnej nehody. Informuje o tom Stellacentrum.



Vodiči sa v hlavnom meste zdržia do 20 minút aj na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere do mesta. Kolóny a zdržanie približne desať minút sú podľa Stellacentra aj na D1 pred vjazdom do Bratislavy pred Prístavným mostom v smere do Petržalky.



Zdržanie asi 20 minút je aj v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy.