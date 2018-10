Prešovské združenie zbiera peniaze na opravu organu zo 17. storočia

Okrem podpory v rámci koncertov si môžu záujemcovia podľa jeho slov 'adoptovať' jednotlivé píšťaly za sumu 1000 eur.

Prešov 7. októbra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Prešovská gotika organizuje v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove sériu organových festivalov, ktorých poslaním je predovšetkým zachrániť starobylý organ. Päťdielny renesančno-ranobarokový organ pochádza z konca 17. storočia a je umiestnený v západnej časti kostola. Pozostáva zo 43 registrov umiestnených v troch skriniach. Na jeho rekonštrukciu sa doteraz podarilo vyzbierať približne 140.000 eur.



"Tohto roku sme pripravili druhý ročník Festivalu Svätomikulášsky organ. V rámci festivalu sme pripravili tri koncerty. Prvý sa konal 4. októbra na svätého Františka, druhý koncert sa bude konať 11. októbra v evanjelickom kostole sv. Trojice. Tretí koncert sa bude konať ďalší štvrtok 18. októbra a bude sa konať v prešovskej Konkatedrále sv. Mikuláša," priblížil predseda OZ Prešovská gotika František Zborovský.



Na najbližší koncert organizátori pozvali Vladimíra Michalka, ktorý patrí medzi popredných organistov na Slovensku. Na akordeóne zahrá Boris Lenko.



"Tretí koncert bude špecifický, pretože sme ho naplánovali, aby sa uskutočnil v konkatedrále. V tom čase by už veľký, hlavný organ mal byť demontovaný, ale prešovská konkatedrála má to špecifikum, že má dva organy. Tento koncert robíme v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku a príde k nám americký organista David di Fiore. Sme veľmi zvedaví, čo dokáže vylúdiť na takzvanom malom organe, ktorý je obmedzený svojím rozsahom a registrami. Z Ružomberka prídu aj dve telesá – Schola Cantorum Rosenbergensis a univerzitný spevácky zbor Benedictus," priblížil Zborovský s tým, že výťažok zo vstupného pôjde na rekonštrukciu organu.



Ako uviedol dekan farnosti sv. Mikuláša v Prešove Jozef Dronzek, v roku 1920 bol mechanický systém Svätomikulášskeho organu vymenený za pneumatický. "Pneumatický organ je veľmi náročný na zmenu tlaku, teploty a vlhkosti. Do jeho opravy sme vložili množstvo peňazí. Žiaľ, každých päť rokov vypadáva, je v takom istom stave, akoby sme ho vôbec neopravovali," vysvetlil Dronzek s tým, že sa preto do jeho rekonštrukcie rozhodli zainvestovať jednorázovo väčšiu sumu peňazí.



"Chceme zmeniť celý systém, vrátiť sa k pôvodnému stavu na mechanický organ, ktorý bude mať už aj digitálne moderné časti. Celkové náklady dosiahnu približne 400.000 eur, z toho približne jedna štvrtina pôjde na opravu drevených častí, ostatné peniaze pôjdu na registre, píšťaly a práce spojené s mechanizmom," povedal Dronzek. S demontážou organu sa začne v najbližších dňoch.



Okrem podpory v rámci koncertov si môžu záujemcovia podľa jeho slov 'adoptovať' jednotlivé píšťaly za sumu 1000 eur. "Každý, kto si 'adoptuje' píšťalu, dostane certifikát a malú píšťalu ako symbol toho, že prispel na opravu organu. K dnešnému dňu máme približne 140.000 eur pripravených a môžeme ich investovať. Je to z môjho pohľadu veľký úspech, aj keď tých peňazí treba oveľa viac," dodal dekan farnosti.