TRAGÉDIA NA LIPTOVE: Na rieke sa prevrhol raft s rodinou, žena zomrela

V mieste nešťastia zasahoval aj záchranársky vrtuľník z Popradu.

Liptovský Hrádok 21. apríla (TASR) – Ženu, ktorá v sobotu vypadla z raftu pri splavovaní rieky Belá v mestskej časti Liptovského Hrádku Dovalovo, našli mŕtvu asi 130 metrov od miesta nešťastia. TASR o tom informoval riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Jaroslav Kapusniak.



Na mieste udalosti zasahovali v sobotu všetky záchranné zložky. Raft s päťčlennou posádkou sa prevrhol počas splavovania rieky, viezli sa na ňom tri malé deti, muž a žena. Muž s deťmi sú momentálne mimo nebezpečenstva. Podľa informácií z riaditeľstva HaZZ ide o slovenskú rodinu z Bratislavy.



V mieste nešťastia zasahoval aj záchranársky vrtuľník z Popradu. „Po pristátí si lekárka leteckých záchranárov prevzala do svojej starostlivosti muža a približne štvorročného chlapca. Obaja utrpeli len povrchové poranenia, ktoré si nevyžiadali letecký transport do nemocnice, ostali teda ponechaní v starostlivosti pozemnej záchrannej službe. Ďalšie dve zranené deti boli prevezené do nemocnice pozemne,“ spresnila hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.