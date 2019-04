Na rokovania poslancov v Prievidzi po novom dohliadajú i žiaci

Rokovania mestského parlamentu koncom marca sa zúčastnili ôsmaci a deviataci zo ZŠ na Ulici P.J. Šafárika a ZŠ na ulici Energetikov.

Prievidza 13. apríla (TASR)- Na prácu prievidzských mestských poslancov na rokovaniach po novom dohliadajú i žiaci zo základných škôl (ZŠ) v Prievidzi. S iniciatívou, ktorá má za cieľ naučiť deti niečo o praxi v samospráve, prišiel najmladší mestský poslanec Branislav Gigac.



"Mojím cieľom je, aby si mladí ľudia, žiaci, študenti vytvorili vzťah k samospráve, aby občiansku výchovu nezažívali len v školských laviciach, ale aby prišli medzi poslancov, sledovali, ako vyzerá rokovanie a dozvedeli sa viac o samospráve. Týmto inovatívnym spôsobom chceme budovať vzťah mladých k samospráve a k veciam verejným," zdôvodnil svoju iniciatívu Gigac.



Rokovania mestského parlamentu koncom marca sa zúčastnili ôsmaci a deviataci zo ZŠ na Ulici P.J. Šafárika a ZŠ na ulici Energetikov. Najskôr absolvovali Gigacovu prezentáciu o samospráve, ktorej hosťom bola primátorka Katarína Macháčková. Neskôr sa zúčastnili na rokovaní zastupiteľstva. "Na začiatku som sa bál, ako na túto možnosť zareagujú ZŠ v meste. No o tento termín sa bili hneď, dokonca tieto školy prídu na každé zastupiteľstvo do konca školského roka. Už viem, že aj stredné školy prejavili záujem, čomu sa veľmi teším. Predpokladám preto, že od nového školského roka rozšírime túto možnosť aj o stredné školy v našom meste," priblížil Gigac.



Deti, ktoré zavítali na rokovanie koncom marca, najmladší mestský poslanec pochválil. Boli podľa neho veľmi aktívne a dávali bystré otázky. "Dozvedeli sme sa, ako funguje mesto, čo robia poslanci a pani primátorka. Čo plánujú obnoviť, robiť pre toto mesto. Diskutovali sme o stanici, zeleni, myslíme si, že by sa mali opraviť chodníky a cesty," povedal deviatak Matúš. Stretnutie s vedením mesta a poslancami malo podľa neho význam. "Môžeme im dať tipy, čo by mohli obnoviť," doplnil.



"Veľmi vítam túto aktivitu pána poslanca Gigaca a bolo to pre mňa veľmi príjemné. Potešilo ma, ako sa deti alebo mladí ľudia zapojili do diskusie a s akými vecnými otázkami. Skutočne som mala pocit, že sa správne pripravili na stretnutie. Bolo vidieť, že sa zaujímajú o život v meste," skonštatovala Macháčková.



Podnetmi od detí sa podľa nej bude samospráva určite zaoberať. "Mladí ľudia vždy prinášajú nové témy. Ja ich veľmi pozorne počúvam a sú pre mňa inšpiráciou," dodala.