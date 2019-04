Na seminár o sexuálnom zneužívaní prišli aj dvaja biskupi

Ako na seminári odznelo, väčšina páchateľov má dobré spoločenské postavenie a verí sa im.

Košice 30. apríla (TASR) – Na rozšírenie si poznatkov o problematike sexuálneho zneužívania prišli v rámci seminára Sexuálne zneužívanie maloletých – otázky a odpovede desiatky slovenských rehoľníkov, rehoľníčok, kňazov, diakonov aj dvaja biskupi. Stretnutie, ktoré pripravili Nadácia Výchova a vzdelanie a Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach, sa uskutočnilo v pondelok (29.4.).



„Je smutné, že sa tieto veci dotýkajú aj cirkvi, ale musíme byť veľmi pravdiví, nemôžeme zahmlievať - a o to viac sa potrebujeme tejto téme venovať, aby sme k nej dokázali pravdivo pristúpiť a hlavne, aby sme dokázali byť preventívni,“ povedal košický pomocný biskup Marek Forgáč. Zdôraznil, že ak sa táto problematika týka cirkvi, tak sa dotýka aj viery, ktorá je v takýchto situáciách ohrozená.



Riaditeľ novovzniknutého centra, ktorého cieľom je venovať sa vzdelávaniu, prevencii a pomoci v oblasti sexuálneho zneužívania maloletých Andrej Kačmár priblížil, že hoci aj v cirkvi existuje pre tieto delikty premlčacia doba, kompetentná cirkevná autorita má právo zvážiť možnosť v konkrétnej kauze premlčaciu dobu zrušiť.



Ako na seminári odznelo, väčšina páchateľov má dobré spoločenské postavenie a verí sa im. „Až 64 percent páchateľov sú príbuzní obetí, 23 percent sú známi a rodinní blízki a iba v 13 percentách prípadov ide o ľudí, ktorí sú pre obete cudzí,“ povedal premonštrát kňaz Marek František Drábek z Katolíckej teologickej fakulty Karlovej Univerzity s tým, že agresor urobil v živote a možno aj priamo pre obeť veľa dobrého a sú desiatky ľudí, ktorí s ním majú len dobrú skúsenosť, no pri riešení zneužívania neplatí „hlasovanie väčšiny“. Ďalšie skúsenosti hovoria, že obete sa v realite nesprávajú podľa intuitívnych očakávaní.



Prednášky sa venovali aj prevencii. Jej súčasťou majú byť napríklad vzdelávanie spoločnosti v tejto oblasti, znižovanie rizika rizikových skupín a pomoc obetiam i páchateľom - aby sa podobné zločiny neopakovali. „Prevencia bude funkčná, keď uznáme, že je tu toto zlo. Kto nechce uznať svoju chorobu, nebude na ňu hľadať liek,“ povedala kapucínka Agnieszka Ewa Jarkowska. Pripomenula, že cirkev má byť na základe evanjelia lídrom vo vytváraní bezpečného prostredia pre maloletých.



„Našim záujmom je, ako sa postaviť zoči-voči tomuto problému a hľadať východiská, ako pomáhať obetiam, ako sa postaviť k tým, ktorí zraňovali a aké cesty hľadať do budúcna, aby sa pády a zranenia tohto charakteru neopakovali,“ uzavrel rožňavský biskup Stanislav Stolárik, ktorý zároveň slávil záverečnú svätú omšu za obete zneužívania.