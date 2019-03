Na Senianskych rybníkoch narátali rekordný počet migrujúcich žeriavov

Tradičné obľúbené podujatie pre verejnosť Vítanie žeriavov v obci Senné sa tento rok uskutoční 30. marca.

Senné 2. marca (TASR) - Rekordných 12.000 žeriavov popolavých zaznamenali ornitológovia v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Senianske rybníky na východe Slovenska. Tieto vtáky aktuálne migrujú na svoje severské hniezdiská.



Vtáčia migrácia je tak už v plnom prúde a na najvýznamnejšom vtáčom území na Slovensku pri obciach Senné a Iňačovce v okrese Michalovce možno sledovať jarné divadlo obrovského počtu migrujúcich vtákov. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko.



"V posledný februárový deň sme na dvoch nocoviskách v CHVÚ Senianske rybníky narátali až 12.000 jedincov žeriava popolavého. Takýto počet sme na Slovensku doposiaľ nikdy nezaznamenali. Po prepočítaní môžeme konštatovať, že tu nocovalo tri až päť percent celoeurópskej populácie," uviedol Peter Chrašč z SOS BirdLife Slovensko. Každoročne migrujú cez územie východného Slovenska desiatky tisíc žeriavov, ale pozorovanie tak početného zhromaždiska je mimoriadnym úkazom.



Žeriav popolavý (Grus grus) je charizmatický vtáčí druh hniezdiaci v severskej tajge a v neprístupných močiaroch severnej Európy. V oblasti Východoslovenskej nížiny je najvýraznejším poslom prichádzajúcej jari. Prvé kŕdle žeriavov prilietajú často ešte v mrazivom počasí, ale sú jasnou predzvesťou výraznejšieho oteplenia a blízkeho príchodu jari. Ich jarná migrácia zvyčajne vrcholí v polovici marca, ale veľmi závisí od priebehu počasia. V dôsledku suchého a teplého počasia sa tentoraz urýchlila o dva až tri týždne. Na nocovisko prilietajú na zotmení a opúšťajú ho pri východe slnka. Počas dňa sa rozptýlia do okolia a na poliach sa pasú najmä na zvyškoch po minuloročnej kukurici.



Toto prírodné divadlo uchváti každého milovníka prírody, ale môže byť aj varovným signálom, že sa niečo deje so životným prostredím. "Zvyčajne sú žeriavy rozptýlené na celej nížine, nocujú na viacerých lokalitách, migrácia prebieha postupne a doposiaľ najpočetnejšie zhromaždiská čítali okolo 5000 jedincov. Po viacročnom období sucha pozorujeme vážne zmeny v prírode. Zúfalý nedostatok vody v krajine spôsobil, že vyschli všetky mokrade a poľné mláky na juhovýchode Slovenska. Jedinou oázou s rozsiahlejšími mokraďami vhodnými pre vodné vtáctvo je CHVÚ Senianske rybníky, kde sa teraz koncentrujú všetky migrujúce žeriavy, ale aj iné druhy vodných vtákov a spoločne nocujú v obrovských kŕdľoch," vysvetlil Matej Repel z ochranárskej organizácie.



Mimoriadne tak rastie význam chráneného územia na východe Slovenska a je potrebné zabezpečiť jeho rozumné využívanie a dôslednú aktívnu ochranu. SOS/BirdLife Slovensko v CHVÚ Senianske rybníky v rámci projektu LIFE obnovuje mokrade a obhospodaruje vlhké lúky s cieľom zabezpečiť vhodné podmienky pre vodné vtáctvo, buduje a udržiava turistickú infraštruktúru pre širokú verejnosť a zvyšuje verejné povedomie.



Tradičné obľúbené podujatie pre verejnosť Vítanie žeriavov v obci Senné sa tento rok uskutoční 30. marca. Návštevníci budú môcť s odborným výkladom a sprievodom ornitológov pozorovať rôzne druhy kačíc, potápok, chochlačiek, volaviek, čajok či bahniakov. Migrácia žeriavov sa však urýchlila. "Ak bude takéto počasie a skorý začiatok jari pokračovať, o mesiac už bude po žeriavej migrácii. Kto si chce vychutnať vrchol migrácie žeriavov popolavých, mal by sa poponáhľať a navštíviť náučný chodník Vtáčím rajom medzi obcami Iňačovce a Senné v okrese Michalovce. Prílet na nocovisko prebieha medzi 16.00 a 18.30 h. Najlepší výhľad je z pozorovacej veže na lúke Ostrovik s prístupom od Senianskeho kaštieľa alebo z panelovej cesty medzi Iňačovcami a vstupom na rybničnú sústavu," uviedol Repel.