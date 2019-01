Na severe Slovenska pomôže pri kalamite aj 250 dobrovoľných hasičov

Na sever SR pôjdu dva autobusy z Trnavy, dva z Prešova a jeden z Nitry s hasičmi z okresov Galanta, Dunajská Streda, Komárno, Prešov, Sabinov, Bardejov, Pezinok, Senec, Senica, Skalica a Nové Zámky.

Bratislava 18. januára (TASR) - Do obcí zasiahnutých snehovou kalamitou na severe Slovenska vyrazí v sobotu (19.1.) ráno 250 dobrovoľných hasičov z celej krajiny. Prepravia ich evakuačné autobusy.



"Hasičský a záchranný zbor poskytne päť evakuačných autobusov, ktoré zajtra medzi 7.00 - 8.00 hod. vyrazia do Námestova a odtiaľ do zasiahnutých obcí," ozrejmila hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Farkasová. Ich príchod do Námestova je naplánovaný medzi 10. a 11. h.



Na sever Slovenska pôjdu dva autobusy z Trnavy, dva z Prešova a jeden z Nitry s dobrovoľnými hasičmi z okresov Galanta, Dunajská Streda, Komárno, Prešov, Sabinov, Bardejov, Pezinok, Senec, Senica, Skalica a Nové Zámky. Členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí sú podľa Farkasovej v plnom nasadení pripravení pomôcť pri odstraňovaní následkov kalamity.